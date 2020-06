Viaje a la mente de Sara Carbonero: "Cada verano tiene su historia"

Dicen que Sara Carbonero tiene una mirada capaz de enamorar, y si no que se lo digan a Iker Casillas. La periodista tiene completamente encantados a sus seguidores con sus fotos en los perfiles en redes sociales, donde acostumbra a posar y reflexionar "en voz alta". Las últimas entregas tiene que ver con el verano, la estación en la que acabamos de ingresar, la de las vacaciones, y este año por muchas razones va a ser muy especial.

A sus 36 años, la periodista toledana reflexiona y sentencia que "cada verano tiene su historia". Lo hace desde Oporto, donde los atardeceres "mágicos" la tienen hipnotizada.

La que fuera presentadora de deportes en Mediaset se presentaba hace unas semanas en su perfil de Instagram con el pelo corto, mostrando su más íntima belleza. Sara Carbonero ha vuelto a las portadas, y protagoniza el número de julio de la revista Elle por una buena causa con un shooting exclusivo para amadrinar una acción de la publicación a favor de los Bancos de Alimentos, más necesarios hoy que nunca.

Como no podía ser de otra manera, la periodista se sincera en la revista y abre su corazón ante esta nueva etapa de su vida: "La vida me ha recordado que no se puede controlar todo y que hay que vivir el presente con intensidad", dice. Sara Carbonero siempre ha tenido los pies en la tierra y ha sido muy consecuente con todo lo que le ha ocurrido en la vida.

Ahora, confiesa que es el momento de que todo el mundo que pueda se una para ayudar a estas familias a darles lo que desgraciadamente no tienen: "Es el momento de que rememos todos juntos para ayudar a tantas familias que lo están pasando mal, que se han quedado sin fuentes de ingresos y con meses difíciles por delante", comenta. "Sentir la arena de la playa bajo mis pies, escuchar el sonido de las olas, contemplar un atardecer con los amigos". Sara masca cada minuto de la vida y nos enseña a hacerlo con sus comentarios. "Afortunadamente, tengo varios proyectos que me ilusionan, un montón de ellos sobre la mesa". Si hay algo que le gustaría hacer es: "Escribir un libro, les tengo muchísimo respeto a los escritores y por eso quiero hacerlo bien".

Para Sara Carbonero "el amor lo es todo, no podría vivir sin él" y está claro que además del que le da su familia, el principal es el de sus hijos y su marido, Iker Casillas. También el de sus amigos, como Isabel Jiménez, de la que habla así: "Es mi comadre, mi hermana y una de las personas más importantes de mi vida. Lo hemos compartido todo. Tenemos una relación y una conexión muy mágicas. Es una de las mujeres más generosas e inteligentes que jamás he conocido".

La periodista superó el cáncer de ovario que le diagnosticaron hace aproximadamente un año, pues hace siete meses anunció muy feliz que terminó el tratamiento de quimioterapia al que se estaba sometiendo. No es el único problema de salud al que tuvieron que hacer frente este último año, ya que Iker Casillas sufrió en mayo de 2019 un infarto que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego. Durante el confinamiento por el Covid-19 han vivido algunos días muy especiales, como el cumpleaños del futbolista y el del pequeño Lucas, al que le dedicó una emotiva carta.