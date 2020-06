Lolita habla del Gobierno y del Emérito: "Me da mucha pena el rey don Juan Carlos"

Loita, la hija mayor de Lola Flores, cumplió los 62 años en mayo, encerrada durante el confinamiento, y este sábado ha salido de casa para ir a contar a Telecinco cómo está con su habitual desparpajo y sinceridad. "He cumplido 62 años con mi niño en mi casa, una vela y la tristeza, me emborraché.

Cerveza, coronavino y de todo, terminé en el sofá", contó. "Claro que he pasado miedo, tengo 62 años, soy fumadora", reconoció. "No puedo vivir con miedo. Cuando tuve el cáncer, hace muchos años, que no venga más, tuve que seguir viviendo, la espada la tenemos todos en la cabeza. De la manera que sea pero vivir, tener prudencia y con mascarillas", comentó.

Lea también: Lolita y sus problemas económicos: "Estoy ahogada, no tengo casa ni un colchón, pero la nevera la tengo llena"

"Creo que soy buena actriz, buena artista y buena cantante, pero número uno no", decía. "Yo he estado a la sombra de mi madre, mi madre era un árbol grande, que hacía sombra sin querer al que tenía al lado", contaba la artista en Deluxe. "Las videollamadas me han dado la vida. Me tomaba mi cervecita con mi amiga al mediodía, con mi teléfono, mis pepinillos, mis chochos, que son altramuces. Me encontré conmigo misma hace muchos años, yo no me quería ni mirar en el espejo", explicaba para describir sus días de encierro. "Fatal, sin poder ver a mi hija, mi nieto, mi hermana, mis amigos, sin poder trabajar. Yo no vivo para trabajar, trabajo para vivir, pero mi trabajo me encanta. Sacaba al perro, me daba miedo, no había un alma, la gente no te saludaba, una amargura y tristeza Si me llegas a ver hace veinte días, tenía la cara 'pa'lante' de aburrimiento", contaba la madre de Elena Furiase."He discutido con mi hijo y con el perro", reconocía. "También he llorado mucho, no me gusta la soledad, y menos mal que tenía a mi hijo, que ha tenido paciencia conmigo y yo también con él", se abría la cantante. "He tenido miedo de salir a la calle. A comprar al supermercado", reconocía.

"No he cobrado el paro"

"Cuatro meses sin trabajar, cómo no me voy a agobiar tenía que seguir pagando la casa. No me apunté al paro porque me parecía a mí vergonzoso apuntarme al paro cuando sé que hay mucha gente que lo necesita más que yo. Yo no he tenido ERTES, he estado viviendo de lo que gané meses atrás", desveló. "No le echo la culpa al Gobierno, que lo que tenían encima era bastante", matizó. "Pero mucha gente no ha cobrado el paro porque no han cotizado los meses que tenían que cotizar. El problema ha sido la incertidumbre, que no nos dieran el plazo, decían que la mascarilla no servía, ha sido para todos, todo ha empezado a funcionar antes que los que estamos dentro de la cultura, los cantantes nada. Hay tiendas que han cerrado, que no solo me quejo por mí, sino en general", añadía.

El 8M no tenía que haberse hecho

"No estoy en contra de nadie, ha sido una pandemia grande, no se puede poner una pistola en la cabeza a nadie, porque no somos perfectos. Pero si esto se sabía de hace tiempo como dicen tenían que haber puesto medios, no tenían que haber dejado una manifestación el 8M, tenían que haber tenido mascarillas, guantes, y habernos dado un poco de información más abierta. Creo que como nos hemos portado los españoles hay poca gente. Hemos sido los que mejor nos hemos portado en el confinamiento", señaló.

Mila Ximénez

"Hablé con ella", comentó Lolita, sobre el cáncer de la periodista. "Le dije que no la iba a dejar un mensaje de voz como si no la cocinera. Yo conozco a Mila Santana, digo Ximénez, la conozco de Marbella de hace treinta y pico de años, no tenía ni a Elena. Nos hicimos amigas, salíamos juntas, Gloria Monís, Patxi Andion, Guillermo (Furiase) y yo. He visto a Mila como ella es, va a salir adelante, ha salido de cosas muy duras, es una superviviente y sobreviviente. La llamé y hablé con ella, y le dije: 'Llámame para lo que quieras, para llorar, tomarnos una cerveza, yo la quiero mucho aunque hayamos tenido vidas diferentes, a Mila la quiero mucho. Ha sido de las mujeres más sexy, yo la veía sexy, a mi hermano le gustaba mucho Mila, le encantaba", explicó la hija de Lola Flores

El Emérito

"Yo no soy emérita porque no soy reina. Me da pena don Juan Carlos. Siempre le he tenido cariño, y me da pena porque es como alguien que se te ha venido a los pies. Si es verdad que ha cobrado, me da pena. Conmigo siempre fue agradable, y con mi familia. Nos invitaba a su santo, hacíamos la reverencia y luego él se sentaba a tomar una cerveza, a charlar. La última vez estuvo Ketama, Rosario y me da pena de gente que aprecias que te enteres que ha hecho cosas feas. Me da pena porque le he tenido cariño.

Ana Obregón

"La conozco desde hace años, y le mandé un mensaje. Es un tema que no me gustaría tocar. Perder un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida, el dolor tiene que ser infinito.