Rocío Flores ha sacado "para la entrada de un piso" por la exclusiva de Hola

Ha sido el tío abuelo de Rocío Flores quien ha hablado sobre la entrevista que la hija de Antonio David ha concedido esta semana a Hola y que algunos valoran en torno a los 65.000 euros. Amador Mohedano desvela que su nieta de Rocío Jurado no quiso conceder ninguna exclusiva hasta que le ofrecieron lo que ella quería.

"Está muy digna, muy bien, muy bonita y muy guapa", ha comentado el ex de Rosa Benito. "Por lo menos para un pisito en condiciones, podrá tener aunque sea la entrada", añade el tío carnal de Rocío Carrasco. "A mi me parece perfecto que lo haya hecho, porque se quiere independizar, quiere tener su pisito", repetía.

Recordemos que hace más de siete años que se rompió la relación entre madre e hija y que esa monumental broncaha servido esta semana para que la nieta de La Más Grande haya sido la protagonista de la portada de Hola de esta semana, donde está guapísima, tenía 16 años.

"Lo primero que haría si me encontrara con mi madre es darle un beso y un abrazo", cuenta en la entrevista. "Mi madre es una persona fundamental en mi vida" . Pero luego se reafirma en una cosa: "No me arrepiento de nada". Rocío Flores levanta la bandera blanca pero no se baja de su posición: "Cuando una relación no es buena es por ambas partes", repite en la publicación. : "Quiero operarme el pecho para reafirmármelo, no para aumentármelo, pero no sé cuándo, tal vez después del verano". Luego justifica que en Honduras no se quitara la camiseta: "Voy a cambiar mis hábitos alimenticios y me voy a meter en un gimnasio. He perdido 15 kilos, me veo muy bien, y no pienso recuperarlos", dice. Pero admite que no mostraba su cuerpo porque no quería que durante el reality la atacaran por su físico.

"Imagino que mi madre no me ha visto en televisión, aunque no lo sé. A mí me hubiera gustado que me hubiera visto. Yo lo habría hecho de haber ido ella a un concurso". Sin embargo, no la vio en La 1 cuando Rocío Carrasco regresó a televisión en el Lazos de Sangre dedicado a Carmen Sevilla: "No estaba en casa", asegura.

"Claro que me dan ganas de llamarla por teléfono, tanto, que ya lo he hecho, pero no lo coge, no ha habido respuesta", relata Rocío Flores al hablar de su madre. "En estos últimos años la he llamado unas seis veces y solo me lo cogió una vez. Fue para preguntar por mi hermano, y la respuesta que obtuve no fue muy agradable", recuerda en su exclusiva en Hola. "Imagino que a mi abuela, Rocío Jurado le daría pena esta situación. Si estuviera aquí, no habría pasado nada", asegura.

"Todos los 29 de abril me acuerdo de mi madre", dice la hija de Antonio David sobre el día de cumpleaños de Rocío Carrasco. "Pero es que me acuerdo de ella todos los días de mi vida, aunque no esté en un reality", aclara. "Una cosa es que no tengamos relación y otra que no me acuerde de ella".

Rocío Flores deja la pelota en el tejado de su madre sobre un posible acercamiento: "Hay que preguntárselo a ella. Yo lo he intentado y ahora quien tiene que tomar la decisión es ella", insiste. Pero afirma que va a poner de su parte para que suceda: "Tengo confianza en que se produzca alguna vez. La echo de menos", reconoce emocionada. "Me encantaría que se produjera esa llamada".

Sobre el origen de las tensiones entre madre e hija y de la monumental bronca que las ha separado hasta ahora, Rocío Flores considera "surrealista" la versión que explica los hechos por cuestión de celos hacia Fidel Albiac.

Sin embargo, Rocío, que se niega hablar del incidente violento en donde se enfrentó físicamente a su madre, como reza una sentencia, sí recuerda su infancia con cariño: "He sido muy feliz. Recuerdo a mi abuelo pedro, que me sacaba bombones de chocolate blanco de las orejas, y me tiraba al suelo a jugar con él rodeada de sus trofeos en el boxeo. Siempre estaré agradecida a mis abuelos y siempre los llevaré en el corazón".