La reacción de Gloria Camila a la exclusiva de su sobrina Rocío Flores

Esta semana el número de la revista Hola nos sorprendía con un reportaje espectacular de Rocío Flores. La hija de Antonio David se abrió en canal en la revista para hablar de su vida, y aunque no dio muchos más detalles de la relación con su madre, la exconcursante hablaba sin pelos en la lengua de todos los temas en los que ha aparecido su nombre en los últimos años.

Gloria Camila tiene una fantástica relación con su sobrina, Rocío Flores, las dos juntas forman un equipo maravilloso y son su principal apoyo. Aunque la hija de Ortega Cano y hermana de Rocío Carrasco haya estado defendiendo a Ana María Aldón en Supervivientes 2020, también ha apoyado públicamente a la nieta de Rocío Jurado.

Lo que no ha querido hacer es dar su opinión acerca de la exclusiva de su sobrina. No sabemos si le ha gustado o no que su sobrina haya posado para una revista internacional y haya abierto la veda a su parcela más privada. Sin querer decir ni una sola palabra, la hija de Ortega Cano ha guardado silencio y ha preferido no opinar al respecto.