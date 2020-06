Cristina Pedroche desata una guerra en la red por enseñarle el funcionamiento de la vagina a Broncano

Cristina Pedroche se ha convertido en Trending Topic en Twitter por la clase de "educación sexual" que le dio a David Broncano este jueves en La Resistencia. Las declaraciones de la presentadora no han dejado a nadie indiferente y la red social se divide entre los que apoyan la naturalidad de la vallecana al hablar de sexo y los que le critican por ser tan explícita.

Durante su entrevista en el programa, le dio un reivindicativo obsequio a David Broncano: una copa menstrual con la que aseguraba ante las cámaras que había que "visibilizar la regla". "La gente se pone tampones porque no conocen esto. La copa es mucho más sana y ecológica que los tampones", aseguró antes de explicarle al cómico cómo funcionaba. En ese momento, comenzó toda una lección sobre el funcionamiento de la vagina: "¿Hay una zona dentro en la que no hay 'feeling'?", preguntó David.

"Hostia, necesitas un poquito de educación sexual. En la parte de abajo la noto, hay que meter un poco más el dedo y subirla", respondió la invitada mientas debatían sobre el punto en el que las mujeres sienten más placer. "Lo primero que tienes que saber es que no hay que hacer así (haciendo gestos de movimientos bruscos), hay que hacerlo un poco más así porque donde da gusto es más abajo", aclaró la presentadora, que también contestó a la famosa pregunta del sexo: "Lo que dicen de que cuando te casas, lo haces menos es verdad. Nosotros ahora pues unas 3 o 4 veces a la semana. ¿Es poco?", contestó dejando a Broncano y a algunos asistentes del público ojipláticos.

Estas declaraciones han provocado una guerra en Twitter, donde el nombre de Cristina Pedroche se ha convertido en lo más comentado. Mientras que muchos apoyan la libertad sexual de la que hace gala la mujer de Dabiz Muñoz, otros tantos le atacan y le acusan de "hacer el ridículo".

Tuvo que ir Cristina Pedroche a "La Resistencia" a explicarles a señores curtiditos que el placer femenino no está al fondo de la vagina.Educacion Sexual Integral por favor. O hay mucha pava fingiendo en contra de sus intereses o los tíos no preguntan. pic.twitter.com/BsanItmzCo

Cuando leo ciertos comentarios a Cristina Pedroche (que me cae mal,una cosa no quita la otra) me doy cuenta de que seguimos en un pais de orangutanes machirulos rascandose los huevos mientras beben cerveza y no saben ni fregar un plato