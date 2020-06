Bofetón de Feliciano López a Novak Djokovic por el escándalo de su torneo: "Lo que ha hecho no ayuda"

Feliciano López ha hablado sobre el torneo de tenis que organizó Novak Djokovic en su país hace unos días y en el que se han contagiado varios participantes, incluido el serbio. El tenista madrileño ha censurado la actitud de 'Nole' y ha lanzado una importante reflexión sobre la seguridad en el deporte en tiempos de coronavirus.

"Esto que ha hecho Djokovic no ayuda. Creo que él podría hacer las cosas mejor, estoy convencido. Tal y como está el mundo, hay que dar una imagen muy diferente a la que se ha dado", decía Feliciano, que también criticaba a las autoridades de Serbia: "Los políticos del país, Las autoridades sanitarias, que le permiten hacer un evento de 4.000 personas sin mascarillas en la grada, también tienen una parte muy grande de responsabilidad en lo que ha pasado", alegaba en El Partidazo de Cope.

"Fuera de lo que es el torneo, también han hecho partidos de fútbol o fiestas que son evitables y se podían haber hecho de otra manera. Creo que en Serbia le han permitido hacer un evento que no tocaba, que no ha dado la imagen que corresponde. El tenis es un deporte serio como el fútbol o el basket. La gente tiene que dar ejemplo", explicaba el tenista.

En su charla con Juanma Castaño, el deportista también se ha referido a los protocolos en el regreso del tenis: "Que la gente no se quede con esta imagen del tenis porque ahora, cuando vuelva el tenis a Estados Unidos, el protocolo que tenemos que seguir es muy extremo y muchos jugadores no están de acuerdo y creen que no nos pueden someter a un control tan estricto", contaba en referencia al US Open.

"Lo que ha pasado en Belgrado con Djokovic no tiene que condicionar la imagen de la vuelta al tenis. Nos hacen cumplir protocolos de lo más estrictos, como no puede ser de otra manera. Lo importante es la seguridad de la gente y que no haya contagios", insistía Feliciano, que también es director del Mutua Madrid Open, torneo que se celebrará del 12 al 20 de septiembre y en el que espera tener "un 40 o 50%" de público, algo que, eso sí, "depende del verano".