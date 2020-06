Rocío Flores aprovecha el tirón de Supervivientes y la exclusiva para su otro negocio

Rocío Flores es uno de los rostros más mediáticos del momento tras su paso por Supervivientes y su eterna tregua con su progenitora, Rocío Carrasco, a la que este míercoles le tendió la mano vía exclusiva. Su popularidad ha crecido como la espuma desde los últimos meses y esto también se refleja en Instagram, donde se ha convertido en toda una influencer de éxito.

Prueba de ello su última publicación. La hija de Antonio David Flores ha compartido uno de esos sorteos tan populares entre las influencers para repartir unos pares de zapatos entre algunos de sus fans. La joven aparece posando con una naturalidad asombrosa, como si llevase toda la vida regalando productos a diestro y siniestro. Los zapatos que sortea son de la firma Quanticlo y los ganadores se conocerán el próximo martes 30 de junio.

Este miércoles, la nieta de la desaparecida Rocío Jurado copó un sin fin de titulares al protagonizar la última portada de la revista Hola. Habló largo y tendido de la disputa con su madre, alegando una vez más que desea reconciliarse con ella tras ocho años sin intercambiarse una palabra: "Lo primero que haría si me encontrara con mi madre es darle un beso y un abrazo", contó en la entrevista. "Mi madre es una persona fundamental en mi vida". Pero luego se reafirmó en una cosa: "No me arrepiento de nada".

Sostuvo que siempre que ha intentado calmar las aguas con ella se ha encontrado con su rechazo: "Claro que me dan ganas de llamarla por teléfono, tanto, que ya lo he hecho, pero no lo coge, no ha habido respuesta", relató, antes de confesar todas las veces que lo ha intentado en el pasado: "En estos últimos años la he llamado unas seis veces y solo me lo cogió una vez. Fue para preguntar por mi hermano, y la respuesta que obtuve no fue muy agradable". Dejó la pelota en el tejado de su progenitora sobre un posible acercamiento: "Hay que preguntárselo a ella. Yo lo he intentado y ahora quien tiene que tomar la decisión es ella".

Con respecto a Instagram, donde se mueve como pez en el agua, la televisiva ha dado recientemente importantes pasos para labrarse un futuro como influencer. La hija de Antonio David Flores ha editado recientemente su biografía, añadiendo lo siguiente: "Contrataciones IG: contrataciones@agencialool.es". Casualmente, la misma agencia en la que confía su tía, Gloria Camila. De momento no le va nada mal, pues ya supera el medio millón de seguidores en la red social del postureo.

Antes de saltar a la palestra mediática, la nieta de la desaparecida de Rocío Jurado seguía un camino muy alejado del mundo de los focos y las redes sociales. Tenía su propio negocio montado desde casa, a través del que ayudaba a otras personas mediante sus consejos para mantenerse en forma y llevar una vida saludable. A juzgar por su biografía en Instagram, lo sigue manteniendo: "Mi negocio en mi móvil. Asesoramiento online", indica en ella.