Dabiz Muñoz rememora sus meses más angustiosos: "Me sentía bloqueado con 180 personas a mi cargo"

Dabiz Muñoz se ha abierto en canal con sus seguidores de Instagram al confesarles lo mal que lo ha pasado durante estos complicados meses de confinamiento por coronavirus. El marido de Cristina Pedroche, que ya ha reabierto sus restaurantes tras el fin del Estado de Alarma, ha desvelado que llevaba una gran losa de incertidumbre a sus espaldas y una gran preocupación por sus casi 200 empleados.

Durante el vídeo de siete minutos que compartió este jueves con su millón de seguidores, el chef narró cuáles fueron sus sensaciones durante los primeros días de cuarentena: "El primer momento es de indefensión y de no tener conocimiento real de lo que está pasando. Los tres restaurantes cerrados, con 180 personas a tu cargo sin trabajar", relató.

Esta situación le impedía pensar con claridad: "Me sentía bloqueado y no sabía muy bien qué estaba pasando, qué iba a pasar y cuánto iba a durar. El bloqueo mental y de toma de decisiones era absoluto", explicó. La persona que lo ayudó a tener las ideas más claras fue su enamorada, Cristina Pedroche: "Hace de poli bueno y de poli malo. Me da una colleja por un lado y una caricia por el otro. Ella es la que enciende la mecha para que todo ocurra", detalló.

A las semanas del cierre encontró la fórmula ideal para que el negocio continuara marchando sobre ruedas. Ideó la aplicación GoXo para tramitar pedidos a domicilio, algo que nunca había hecho a través de sus famosos y abarrotados restaurantes: "Da igual cuántas veces me caiga, sino cómo de rápido te levantas y cómo eres capaz de levantarte", expresó el chef michelín.

En este tiempo de encierro, en el que también tuvo que hacer frente al coronavirus en sus propias carnes al igual que su mujer, ha valorado todo lo que ha conseguido en estos años de duro trabajo: "Los éxitos han sido tan grandes como los sacrificios para conseguir esos éxitos", dijo en referencia a su trayectoria profesional de casi quince años con sus restaurantes DiverXo y StreetXfo en Madrid y en Londres.

Durante estos meses de confinamiento por coronavirus, Muñoz no ha perdido el tiempo y también ha compartido con todos sus seguidores algunos de sus platos más deliciosos y con los que cada día enamora a la colaboradora de El Hormiguero. Juntos también han publicado algunas publicaciones muy acaloradas, que dan fe de lo mucho que se quieren y se adoran.