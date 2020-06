Pablo Iglesias y Marta Flor, la abogada que ha "intimado demasiado" con un fiscal del caso Dina

El Caso Dina ha hecho que se hable menos de las cloacas del Estado y más de otro tipo de suciedad. De hecho, todo se ha vuelto contra Podemos o al menos contra quienes denunciaban ser víctimas. Otro nombre de la formación morada salta a la palestra y es nada menos que el de la abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor Núñez, quien acompañaba a Dina Bousselham a declarar ante el juez hace días.

Marta Flor Núñez provocó el despido de Podemos del abogado José Manuel Calvente, al que denunció por un supuesto acoso sexual y laboral.

El abogado José Manuel Calvente, expulsado de Podemos, denunció su relación con un fiscal del caso Villarejo, según publica El Independiente. El letrado José Manuel Calvente envió un burofax a Pablo Iglesias advirtiendo que su abogada podía poner al partido morado en peligro "al anteponer sus relaciones íntimas". Calvente fue expulsado del partido del vicepresidente del Gobierno, denunciado por "acoso laboral y sexual" precisamente por Flor. Teniendo en cuenta que Podemos e Iglesias se beneficiaron de filtraciones procedentes de los fiscales del caso, como publica El Confidencial, estamos ante un culebrón político-sexual pero con trazos de causa penas, presuntamente, por supuesto.

Marta Flor cuenta en su círculo cercano que mantiene una relación íntima con ese fiscal, al que llama Iron Man, en referencia al superhéroe de Marvel, y que podría tratarse de Ignacio Stampa, según Confilegal. El digital de Pedro J. Ramírez cuenta que Flor no era una abogada brillante cuando hace cuatro años llegó a Podemos, y que era precisamente Calvente, al que luego denunciaría, el superior al que reportaba. Justo cuando Calvente estaba investigando una red de supuestos pagos en B que en el entorno de Irene Montero y Pablo Iglesias, Flor empezó a contar que estaba separada, que tenía un hijo, que venía de un mal contexto, que se había pasado toda la vida fregando escaleras... Hay quien asegura que sacó ventaja con ese relato y que empezó a trabajar en algunos de los casos más mediáticos que afectaban a Podemos, como el de Pablo Echenique, condenado por pagar en negro a su asistente, que ni estaba registrado en la Seguridad Social ni tenía contrato.

Su posición en Podemos acabó por consolidarse en diciembre de 2019. Fue una de las beneficiadas por la caída en desgracia de Calvente. El partido en la calle al que hasta entonces había sido su superior, José Manuel Calvente, según se ha publicado, por haber iniciado varias investigaciones internas contra la cúpula de Podemos, aunque en la formación se aludía a un supuesto acoso sexual y laboral contra Flor. Calvente se defendió y desmintió las acusaciones de acoso sexual, asegurando que intentaba apartar a Flor de la causa contra Villarejo por mantener una relación personal con un fiscal anticorrupción, el tal IronMan.

En el grupo de amistades llamadas peligrosas de Pablo Iglesias, están Dina Bousselham,la abogada Flor y tal vez el fiscal amigo de la letrada. El juez sospecha que Iglesias y Bousselham no le han contado toda la verdad sobre el robo de la tarjeta a la ex asesora del vicepresidente.

Recordemos que a Bousselham, en su día, asesora de Iglesias en Europa, le robaron el teléfono móvil y su contenido acabó llegando a la revista Interviú, que optó por no publicarlo y avisar a Iglesias ante la presencia de "contenido íntimo", unas fotografías. Sin embargo, parece que Iglesias no le devolvió de inmediato la tarjeta a la afectada, sino que la guardó durante varios meses hasta que supuestamente optaría por destruirla, ya que cuando se decidió a devolvérsela a Dina ya no funcionaba. Cuando Bousselham entregó a la Policía la tarjeta una vez estalló el caso Villarejo, los agentes comprobaron que no funcionaba. Esto provocó que el juez le quitase a Iglesias la condición de perjudicado y pasase a ser investigado.

Ahora Bousselham no ocupa ningún cargo en Podemos pero es directora de La última hora, un digital afín a la formación morada.