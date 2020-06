Mila Ximénez se apoya en la impresionante lección de coraje del hijo de Ana Obregón: "Voy a hacer lo que hizo Álex Lequio"

Mila Ximénez ha empezado su tratamiento contra el cáncer de pulmón que padece y dice que el hijo de Ana Obregón le ha dejado una gran enseñanza.

Muy reconfortada con la llegada de su hija Alba Santana, que ha aterrizaba este jueves en Madrid, Mila va a luchar contra la enfermedad arropada por su familia, amigos y compañeros de trabajo. A sus 68 años, la periodista ha confesado que no tiene palabras de agradecimiento para tanto cariño y apoyo, y entre tantos y tantos mensajes y palabras de aliento que ha recibido en los últimos días hay uno que le ha removido y emocionado especialmente, el de su compañero Alessandro Lequio. "De verdad, un abrazo muy fuerte y le deseo de todo corazón que pueda salir adelante, porque sí. Seguro que sí", dijo el contertulio de Ana Rosa, conmovido por la difícil situación que afronta Mila, tan cercana para él, tristemente. "Me han dado ganas de abrazarle y de decirle: '¡Dios mío!. ¿Qué vas a decir? No tienes nada que decir más que "que el cielo nos proteja', decía emocionada.

A Mila Ximénez las palabras del padre de Álex Lequio le han llegado al corazón: "Hablaba como diciendo: '¡Mi hijo no pudo salir y a mí me encantaría que tú salieras!'. No sé si voy a salir, pero vamos a hacer lo mismo que hizo Álex, lo mismo que hace mucha gente. Voy a luchar, a estar positiva, voy a ayudar a la gente que está conmigo. Cuando me llaman mis amigos llorando, les digo: "¡No lloréis, que me da mucha rabia!", repetía.

La televisiva afronta con fuerza su batalla contra el cáncer y toma el ejemplo de Álex Lequio y sus ganas de pelear como un apoyo para ella. "La cara de esperanza y paz de este niño en los momentos más difíciles de su vida la voy a tener siempre presente cuando entre en episodios banales, de esos que hacemos crecer por no medir su importancia", escribía Mila en su blog de Lecturas después de la muerte Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón, había muerto a los 27 años, cuando ella aún no era consciente de que también padece cáncer.