Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' vende sus coches míticos y aclara: "La subasta la he decidido yo y no Hacienda"

Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', dueño de Desguaces La Torre y amigo especial de Carmen Martínez Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada, ha tomado la palabra para hablar sobre la subasta que comenzará en los próximos días y en la que pondrá a la venta una colección total de 46 coches históricos, 25 tractores, 33 carruajes, varias motocicletas, 30 utilitarios y otros tantos camiones industriales.

El empresario ha dado las razones de esta subasta, con la que trata de salvar su empresa, en concurso de acreedores desde 2018: "No quiero que haya interpretaciones erróneas. Explicaré que es una subasta que he decidido yo y no Hacienda. Con el dinero que se obtenga voy a liquidar el concurso de acreedores y volveré a empezar sin deudas. No es la primera vez que tengo problemas económicos y por lo tanto esta es una manera de zanjar este asunto", ha explicado.

Luis Miguel confía en saldar sus deudas y solucionar su situación financiera: "Creo que va a ir muy bien. Hay mucha gente interesada. Estoy deseando que salga la subasta y con ese dinero pueda solucionar parte de las deudas. Son vehículos que yo vendo para hacer dinero. Cuando salde las deudas ya me compraré otros", ha comentado.

Van a ser cinco subastas en total, todas ellas se realizarán a través de la empresa especializada IAG Auction. Habrá tres en la que figurarán tractores, carruajes de caballos, coches clásicos e históricos. En la cuarta y la quinta, vehículos industriales, de obra pública y utilitarios.

En las subastas habrá vehículos tan míticos como el Audi 200 en el que viajaba el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno José María Aznar cuando sufrió un atentado de ETA, hace ya 25 años. El coche está tal y como quedó tras sufrir la onda expansiva, con todo el exterior dañado pero con un interior que soportó sin problemas la deflagración. Entre las piezas más interesantes también destaca el coche que Franco utilizaba para sus desplazamientos en el frente en la Guerra Civil. Según comentaron en el programa Espejo Público, la deuda de Luis Miguel asciende a "21 millones de euros".