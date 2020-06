La nueva normalidad de Terelu Campos: el estilazo veraniego con el que acompaña a su nuevo pelo naranja

A Terelu Campos la nueva normalidad le está sentando a las mil maravillas. La contertulia no solo ha estrenado color de pelo estos meses, si no también un flamante piso de alquiler en Aravaca (Madrid), por el que pagaría alrededor de 3.000 euros al mes. La hija de María Teresa Campos ha lucido en sus últimas apariciones auténticos estilazos y una figura de infarto.

La última vez que la vimos fue este miércoles. La contertulia quedó en la fortaleza de su madre con Mila Ximénez, que está luchando contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace unas semanas. La colaboradora de Viva la vida se decantó para la ocasión por unos pantalones negros de cuero ajustados y una fina camisa negra y blanca, que combinó con un discreto tacón, un bolso y sus imprescindibles gafas de sol. Además, se protegió frente al Covid-19 con una original mascarilla a juego con el look.

La hija menor de la veterana comunicadora también causó sensación durante el cumpleaños de María Teresa, que celebraron con una íntima comida familiar junto a Carmen Borrego; las nietas de la malagueña; y sus mejores amigos, Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Para este día tan marcado, la televisiva apostó por un jovial conjunto de camisa y pantalón en azul celeste.

Atrás no quedan otros desbordantes looks con los que despertó muchas pasiones recientemente. A mediados de junio se fue de terraceo y confidencias con su amigo empresario Tito Pajares, ex de Sofía Mazagatos. Sorprendió con una americana muy primaveral de color blanco y estampados, que combinó con unos tejanos del mismo color.

Durante estas últimas semanas también ha salido de bares con su hija, Alejandra Rubio, y sus amigas, pues Terelu está integrada en la pandilla como una joven más. Para la mudanza a su nuevo piso de alquiler, además, optó por un casual atuendo compuesto por un pantalón negro ajustado y una camiseta de manga corta blanca, ideal para supervisar el traspaso de sus enseres más personales.

A Terelu el nuevo y rejuvenecedor color de pelo le sienta fenomenal y no está dispuesta a renunciar a él: "Todavía lo quiero más naranja. Estuve cinco horas en la peluquería porque nunca me he tenido que teñir el pelo entero, no tengo canas", confesó en su regreso a Viva la vida.