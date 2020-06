Así fue el amor de Tita Thyssen y Manolo Segura: pasión, fidelidad y un hijo con dos padres

Este jueves ha muerto Manolo Segura, ex de Tita Thyssen y padre de su hijo Borja, según ella misma confesó en el año 2009. El santanderino era una figura clave en la familia de la baronesa e incluso sus dos hijas le llamaban papá. Aunque el amor entre ellos terminó hace mucho, él siempre se mantuvo a su vera y fue el mediador que resolvió el conflicto entre Borja y su madre, que estuvieron varios años sin dirigirse la palabra.

Manolo y Tita se conocieron en 1978 en Marbella. En aquellos momentos, él era un atractivo soltero, trabajaba como publicista y era conocido en los ambientes de moda de Madrid y la costa del Sol. Ella había sido Miss España y ya había estado casada con el actor y productor Espartaco Santoni y con Lex Barker, su primer marido.

La relación entre ambos tuvo muchos altibajos e incluso se habló de boda. Sin embargo, todo se complicó cuando Tita se quedó embarazada. No pasaban por un buen momento y tomaron caminos por separado. Él no pudo o no quiso asumir la paternidad hasta mucho tiempo después. La identidad del padre del niño se encubrió durante veinte años. En 2009, Carmen terminó reconociendo que Borja era hijo de su relación con el publicista. No obstante, muchos años antes y cuando ya era esposa del barón Thyssen, que adoptó al niño y le dio su apellido, Tita y Manuel recuperaron el contacto. Carmen entonces le confesó a su hijo que tenía dos padres: Manuel Segura y Heinrich Thyssen.

La relación entre Borja y su padre biológico se mantuvo a lo largo de los años a espaldas de la prensa. Manolo, de hecho, tuvo un importante papel como mediador entre Tita Cervera y su hijo, distanciados durante años y reconciliados gracias a él. Manolo era una pieza importantísima en la familia. La entonces mujer del santanderino, la abogada Paz Pastor (en la imagen), también encajaba con ellos: "Pero ella lo entendía perfectamente y con Tita se lleva muy bien. Esta Nochebuena la pasamos con Tita y las niñas en Andorra y en Navidad, estuvimos con Blanca, Borja y los niños. Y estábamos todos encantados", confesaba Manolo a El Mundo en 2016, poco después de su ruptura con Paz.

La amistad entre Tita y Segura era tal que Carmen y Sabina Thyssen, las dos hijas de la baronesa, le llamaban papá. Durante sus últimos años también fue consejero de una empresa experta en cimentación de edificios y ayuda indispensable para Carmen Cervera. Esta cercanía disparó los rumores sobre una posible reconciliación, algo que desde el entorno de Thyssen desmintieron: "Para nada. Carmen necesita a Manuel, necesita su apoyo, él hace muchas gestiones para ella y mantienen una amistad profunda que les mantendrá unidos para siempre. Pero para nada viven otra cosa ni imaginan un posible matrimonio", explicaban.

Los otros matrimonios fallidos de Segura

Además de sus amores con Tita y Paz, Segura se casó en en 1983 con la cantante venezolana Mariela Benzecry. El matrimonio acabó en divorcio y, años después, volvió a subirse al altar junto a Isabel, una abogada española, madre de dos hijas. Solo duraron unos meses.