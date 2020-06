Sara Sálamo arremete contra una diputada de Vox por su polémico discurso contra la violencia de género

Sara Sálamo ha respondido al controvertido discurso de una diputada de Vox, Macarena Olona, sobre la ley de violencia de género y el feminismo. La de la formación de Santiago Abascal consideró que esta ley es una discriminación ideológica de la mujer hacia el hombre, a lo que la actriz ha respondido con un breve y contundente mensaje.

"Bienvenidos al Cuento de la criada", ha escrito en un tuit que se ha convertido en viral con alrededor de 7.000 likes en menos de seis horas. La novia de Isco Alarcón hace referencia a la popular serie protagonizada por Elisabeth Moss, basada en la novela de 1985 de Margaret Atwood sobre un futuro distópico en el que las mujeres pierden todos sus derechos tras una bajada de la natalidad y solo se pone en valor su capacidad como seres reproductores.

La intérprete de Brigada Costa del Sol, que es asidua a expresar sin pelos en la lengua sus opiniones políticas, también ha lamentado el comportamiento de algunos ciudadanos tras el fin del Estado de Alarma: "Cuando tienes un hijo de tan solo unos meses, veinte semanas lo cambian todo. Veinte semanas sin ver a mis padres, sus abuelos, es casi toda su vida. Y una es prudente, y cumple y es responsable confinada en casa. Y llega el momento del rencuentro, y cuentas las horas...", ha manifestado hace unas horas.

En sus palabras denuncia la irresponsabilidad de una parte de la población: "Pero algunos comienzan a celebrar fiestas multitudinarias y a saltarse TODO por el forro. Y el telediario anuncia que a este ritmo volveremos al estado de alarma. Donde nos separan 3.000 km. Y que para tu hijo, tus padres seguirán siendo tan solo un vídeo en el móvil. Un holograma. Y se te parte el alma", ha sentenciado.

El polémico discurso de la diputada

Macarena Olona pronunció su controvertido discurso este martes en el Congreso de los Diputados: "Como mujer, española, madre, hermana y política afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación de Vox, que la violencia no tiene género. No vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al barón y se le haga potencial asesino y maltratador, porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino", alegó.

El Congreso de los Diputados ha asistido esta tarde a uno de los momentos más bochornosos y a uno de los espectáculos más lamentables de su historia con esta intervención de la diputada del partido fascista Vox Macarena Olona.



"Lo que han impuesto en España desde que con el Gobierno de Zapatero se aprobara esa ley ideológica del año 2004 no es feminismo, es puro hembrismo, odio patológico hacia el barón. Eso es lo que han impuesto en nuestra nación", sentenció.