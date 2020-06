Las otras 'pilladas' a doña Letizia: del momento espejo a su encontronazo con la reina Sofía en Palma

La 'pillada' que la reina Letizia protagonizó este martes en Gran Canaria al aconsejarle al rey que se apoyase en la barra de un bar no ha sido la única que ha protagonizado desde que forma parte del la corona española. La consorte asturiana nos dio en el pasado otros grandes momentos con Felipe VI que quedan intactos en la memoria de todos.

Lea también - El gesto viral de la reina Letizia con Felipe VI en su visita a Gran Canaria: "Apóyate en la barra"

En 2011, cuando todavía era princesa de Asturias y visitó con Felipe Medina del Campo, doña Letizia tuvo que mediar entre dos niñas que se estaban peleando entre sí: "'¡Pediros perdón', pídele perdón a tu prima. Dale un besito... ¿Quién empezó? ¿Quién empezó?", les dijo a las niñas para calmar las aguas. Ante los sollozos de las criaturas, Letizia intentó calmarlas con suaves y tranquilizadores: "Venga ya está, ya está".

Youtube Video

La siguiente 'pillada' tuvo lugar en el año 2015. Durante unos meses estaba en el punto de mira de la prensa por no beber en los brindis de los actos oficiales. Le explicó su postura a un oficial de la Academia de Artillería durante su visita, cuando se pensaba que no estaba siendo escuchada por nadie más: "Yo, como no bebo, me la acerco solo a los labios. Y me critican porque dicen que no bebo. Pero es que yo no bebo nada de vino. Yo no bebo ni café ni vino (...) Soy incapaz. Pero es que ni siquiera con amigos. Ahora soy abstemia completamente", espetó por aquel entonces.

Lea también: El Gobierno echa balones fuera al ser preguntado por la polémica luna de miel de Felipe y Letizia

El otro momento curioso llegó en 2017 cuando sacó un espejo en la celebración de La Pascua Militar, en el Palacio Real, para retocarse y asegurarse de que su rostro lucía impecable. Los objetivos que la pillaron en aquel espontáneo momento fueron los de las cámaras de Televisión Española, mientras el presidente Mariano Rajoy se le acercaba.

Pero el momento más sonado de todos y el que más controversia ha generado se produjo en abril de 2018, cuando protagonizó un tenso encuentro con la reina Sofía que copó un sin fin de titulares en todo el mundo. A la salida de la tradicional misa de Pascual en Mallorca, la reina Sofía intentó posar con la princesa Leonor y la infanta Sofía para una fotografía. De repente y a juzgar por las imágenes, Letizia se interpuso, se colocó frente a Leonor y le tocó el pelo, mientras su suegra le indicaba que estaba en medio del plano. La heredera al trono intervino contra su madre mientras trataba de zafarse del abrazo de su abuela al tiempo que Felipe pacificaba.

Pelea en la Casa Real porque Letizia no deja que Sofía se haga una foto con sus nietas. pic.twitter.com/LEjCk2nm0A — El Rabillo del OjO????? (@rabillodelojo) April 3, 2018

Lea también - La reina Letizia da la vuelta al mundo: la prensa internacional, fascinada por sus tonificados brazos

La última se produjo este martes cuando durante el recorrido de los reyes por Gran Canaria se dejaron caer unos minutos en el establecimiento Don Jamón, que abrió por primera vez sus puertas tras estos complicados meses: "¿Se anima un poquito la cosa o no?", le preguntó Felipe VI a la trabajadora del local mostrando una actitud muy cómplice con ella.

Oleeee jamón serrano donde desayuno de vez en cuando. pic.twitter.com/WAbOywe1Yp — Maria (@Hugodelamancha) June 23, 2020

A la reina Letizia se la pudo ver muy natural, apoyada en la barra y haciendo alarde de su don de gentes. La consorte decidió entonces darle un consejo a su marido, que se encontraba separado de la barra mostrando una actitud no tan espontánea: "Apóyate en la barra", le aconsejó. Y dicho y hecho, el monarca siguió las recomendaciones de su mujer y continúo charlando animádamente con la empleada.