Anita Matamoros presume de figura al sol: muestra el resultado de su operación de pecho

El verano ya está aquí y con él, los posados de las famosas presumiendo de cuerpazo después de haberse machacado durante el invierno en el gimnasio. Una de las primeras en dar la bienvenida al calor ha sido Anita Matamoros, que ha lucido figura al sol desde la piscina de su casa.

"No soy una estrella de rock, soy una leyenda", escribía la hija de Kiko Matamoros y Makoke bajo las instantáneas. En las mismas, mostraba el resultado de su reciente operación de pecho. Y es que la joven pasó por el quirófano a primeros de este mismo mes.

Lea también - Anita Matamoros recibe el alta tras su operación de pecho

Anita explicó los motivos de esta intervención hace unas semanas: "Hace dos años me operé de una reducción de mamas, en noviembre de 2018 (...) Dos años más tarde, este mayo de 2020, me voy a volver a operar. Tenía un pecho que me creció mucho y se me cayó y tenía mucho y me acomplejaba", comentaba.

Lea también - Kiko Matamoros confiesa que su hija Anita no le habla: "Soy una mierda de padre"

"Entonces me lo operé, pero uno de los dos pechos no se ha curado bien y me ha quedado una cicatriz muy fea. Además, se me han vuelto a caer un poco. No tiene sentido haber pasado por el quirófano y tener un resultado que no me gusta", alegaba Anita, quien aseguraba que quería que le quedaran como a su madre: "Mi madre se operó, se puso prótesis y le quedó muy bien, así que me voy a operar para conseguir ese resultado. Me voy a poner unas prótesis, las más pequeñas que haya y que no se caiga, y arreglar la cicatriz, que es cortar y coser", decía la hija de Kiko Matamoros, con el que no se habla.