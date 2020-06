El príncipe Harry, de vuelta al Reino Unido en un avión privado y sin Meghan Markle

El príncipe Harry podría haber regresado al Reino Unido para resolver algún que otro asunto pendiente. Desde la prensa internacional aseguran que unos testigos lo vieron en el aeropuerto de Los Ángeles cogiendo un avión privado y con poco equipaje, por lo que es de suponer que tan solo volviera a su tierra natal por unos días.

Según la revista alemana Gala, el marido de Meghan Markle tomó el vuelo el pasado sábado y horas después aterrizó en el aeródromo de Farnborough, situado a unos escasos 60 kilómetros de Londres. El hijo de Diana de Gales habría hecho oídos sordos a las críticas por coger aviones privados que recibieron tanto él como la duquesa de Sussex en el pasado.

Desde el mismo medio especulan con el motivo que le ha llevado a volver al Reino Unido. Todo parece indicar que lo ha hecho para solucionar problemas relacionados con la visa, pues ya han pasado más de 90 días desde que comenzara a vivir en Estados Unidos junto a Meghan y el pequeño Archie.

Además, los planes del príncipe Harry para obtener la nacionalidad se trastocaron al no poder crear como les hubiese gustado su fundación, Archewell, nombre en honor al pequeño Archie. La solicitud de los duques de Sussex para crearla fue rechazada porque no aparecía su firma en el documento ni tampoco pagaron todos los honorarios requeridos, según The Sun.

Con la organización solidaria asentada en el país de Donald Trump le hubiese sido más fácil tramitar los papeles necesarios para ser un ciudadano estadounidense más y poder despreocuparse de los visados. Meghan y Harry se desvincularon oficialmente de la corona británica a finales de marzo, momento en el que comenzaron una nueva vida en Los Ángeles alejados de la reina Isabel II y compañía.