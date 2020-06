Djokovic, positivo en coronavirus: la loca vida del tenista número 1 (también en la pandemia)

Novak Djokovic ha dado positivo por coronavirus tras el Adria Tour, el polémico torneo que organizó el propio tenista hace unos días. No ha sido el único, ya que otros participantes en el campeonato como Dimitrov, Coric y Troicki también han contraído la enfermedad durante los días en los que se celebró y en los que no tomaron ninguna medida de prevención. Es más, incluso se fueron de fiesta.

A pesar de que se encuentra asintomático, el tenista número 1 del mundo ha confirmado que padece la enfermedad. Se cierra así el círculo tras las imágenes de los tenistas dentro de una discoteca, sin camiseta ni distancia de seguridad. Por supuesto, tampoco llevaban mascarilla en los vídeos que dieron la vuelta al mundo.

El escándalo ha perseguido al tenista serbio desde que comenzó la pandemia y, por ende, el confinamiento, un tiempo que pasó en Marbella junto a su mujer, Jelena Djokovic, y sus dos hijos, Stefan y Tara. Durante su estancia allí, 'Nole' se saltó las normas de la desescalada al acudir a entrenar al club marbellí de Puente Romano, algo prohibido en aquellos momentos.

Además de no cumplir la orden del Gobierno, Djokovic incluso publicó un vídeo en su cuenta personal de Instagram mostrando su entrenamiento junto a Carlos Gómez Herrera, un tenista de la zona: "Que bueno este punto... ¿Te gusta correr Carlos? Estoy muy feliz con tu movimiento, muy feliz de jugar en tierra batida... Bueno, sólo por un rato con mi móvil en las manos. No recomiendo esto a nadie de menos de 18 años", escribió ante sus más de 7,2 millones de seguidores de la red social.

Algunas actitudes de Novak incluso le han llevado a ser abroncado en directo por su propia esposa. En febrero de 2017, Jelena grababa al deportista durante una sesión de entrenamiento cuando arrebató el teléfono de las manos de su mujer para hablar directamente a sus fans: "No, me gusta acercarme a la cámara para que me sientan más íntimo, más amigable", bromeó, a lo que ella le reprochó su actitud, creyendo que ya nadie grababa: "¿Dónde están tus modales, eh?", le preguntó e ironizó: "Gracias, amor, gracias. ¿No es la forma correcta de decirlo?", le reprendió antes de poner un rostro de circunstancia al apreciar que su enfado había sido grabado y visto por miles de fans.

Además de Marbella, Djokovic tiene predilección por Miami, donde a primeros de este año estrenó un apartamento ubicado en el edificio de lujo Eighty Seven Park que compró sobre plano hace dos años por la friolera de 5,16 millones de euros.

El dinero no es problema para el máximo rival y también amigo de Rafa Nadal, cuya fortuna se cifra en más de 120 millones de euros, según la revista Forbes. Esta cifra es el resultado de una legendaria carrera en el mundo del tenis, donde ha logrado 17 títulos de Gran Slam, solo dos por debajo del manacorí y distanciado en tres de Roger Federer.

Al margen de su maestría en la pista, Djokovic es conocido por su carácter afable, simpático y bromista. El serbio es un auténtico 'showman' y siempre monta el espectáculo allá dónde esté, ya sea moviendo las caderas al rítmo de reguetón o imitando a sus rivales en la pista.