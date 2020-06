El productor Steve Bing, padre del hijo de Elizabeth Hurley, se suicida tras lanzarse desde un rascacielos

Steve Bing, productor de éxito y padre del hijo de Elizabeth Hurley, se ha suicidado a los 55 años tras saltar desde el número 27 de un lujoso edificio de apartamentos en Los Ángeles. La actriz británica y su hijo, Damian Charles Hurley, lo han despedido con sentidos mensajes en Instagram que han conmocionado a Hollywood.

Según el portal TZM, el productor acarreaba una fuerte depresión que se acrecentó debido al aislamiento social durante el confinamiento por coronavirus. Tal y como recogen los datos policiales, el también filántropo falleció alrededor de las una de la tarde de este lunes tras precipitarse desde un edificio situado en el distrito de Century City.

A Elisabeth Hurley la conoció después de que la actriz rompiese su estable relación de más de diez años con Hugh Grant. Iniciaron un romance en el año 2000 y a los pocos meses se quedó embarazada. Sin embargo, antes de conocer que esperaban a un bebé, en marzo de 2001 pusieron punto y final a su historia: "Ha sido su decisión la de ser madre soltera", confesó el productor por aquel entonces, después de negar la paternidad del niño y someterse a las pruebas de ADN que lo determinaron como padre biológico.

La británica, que desde siempre afrontó la maternidad en solitario, lo ha despedido este martes con unas sentidas palabras: "Me entristece creer que mi ex Steve ya no esté con nosotros. Es un final terrible. Nuestro tiempo juntos fue maravillo. Estoy publicando estas fotos porque aunque pasamos por momentos difíciles, lo que importa son los buenos y maravillosos recuerdos de un hombre dulce y amable", ha escrito junto a unas románticas fotos que ahora forman parte de su álbum más preciado.

En el post ha recordado cómo fueron los últimos momentos que pasó junto a él: "El año pasado volvimos a estar cerca. La última vez que hablamos fue el cumpleaños número 18 de nuestro hijo. Esta es una noticia devastadora y agradezco a todos por sus adorables mensajes".

Minutos después de las palabras de su madre, el propio Damian también se ha pronunciado agradeciendo a sus seguidores todo el apoyo recibido tras la fatídica noticia: "Gracias desde el fondo de mi corazón por todos los mensajes después de las devastadoras noticias. Estoy tratando de responder a todos los que puedo, pero tenga en cuenta que siempre recordaré su amabilidad".

Le cuesta expresar con palabras lo que está sintiendo en estos momentos: "Este es un momento muy extraño y confuso y estoy inmensamente agradecido de estar rodeado de mi fenomenal familia y amigos", ha sentenciado.

Cuando tan solo tenía 18 años, Bing heredó una escalofriante fortuna de 600 millones de dólares de su abuelo Leo, que se dedicaba al mundo de la construcción. Con este dineral en el bolsillo abandonó Stanford para emprender en el mundo del cine, donde ha conseguido producir éxitos como El implacable de Sylvester Stallone o Shine A Light, de Martin Scorcese. Damian Hurley no era su único hijo, pues por las mismas fechas también salió a la luz que tuvo una hija, Kira, con la tenista profesional Lisa Bonder.