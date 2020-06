Meghan Markle, de duquesa de Sussex a política: las poderosas ambiciones de la mujer del príncipe Harry

La nueva vida de Meghan Markle en Estados Unidos no deja de copar titulares. Según una escritora experta en la Casa Real británica, la mujer del príncipe Harry tiene ambiciones que van mucho más allá de retomar el mundo del cine o de emprender acciones benéficas. Según Lady Colin Campbell, la duquesa de Sussex tiene intenciones de adentrarse en el mundo de la política e incluso sueña con aspirar a la presidencia de la Casa Blanca.

Colin sigue a la Casa Real Británica desde hace décadas y es autora de tres libros acerca de los royals más mediáticos del mundo: ostenta una biografía de Diana de Gales, otra de la Reina Madre y una obra acerca del matrimonio entre la reina Isabel y su marido, el duque de Edimburgo. En su nuevo trabajo sobre Meghan Markle, que verá a la luz este jueves 25 de junio con el título de Meghan y Harry: The Real Story (Meghan y Harry: La Historia Real), detalla datos hasta ahora insólitos sobre el futuro de la que fuera actriz de Suits.

"Sé que la duquesa de Sussex tiene ambiciones políticas y me han dicho que un día quiere postularse para presidenta. Creo que todo lo que está haciendo, dejar a la Familia Real y regresar a California, es parte de su plan y se ha llevado a Harry con ella", ha dicho la escritora en una entrevista a MailOnline.

Además, también piensa que ha sido Meghan la que ha influenciado al príncipe Harry para abandonar los deberes reales. "Si escuchas su entrevista de compromiso, ambos afirman que ha sido tratada muy bien, que ha sido recibida con los brazos abiertos y no pueden esperar a que se convierta en un miembro activo de la Familia Real. Todo funcionaba ... No funcionó para Meghan de la forma en que pensó que lo haría... Meghan no hizo el ajuste que debería haber hecho y podría haber hecho, y ella es la que, en mi opinión,quien condujo la salida", ha confesado recientemente a Channel Nine, en Australia.

En otras entrevistas, la británica también ha recordado algunas anécdotas bochornosas, como la que según ella protagonizó Meghan en la fiesta celebrada con motivo del setenta aniversario del príncipe Carlos, en noviembre de 2019. La mujer de Harry, según ella, estaba "aburrida", por lo que pidió abandonar la celebración antes de tiempo: "Todos estábamos horrorizados" por su actitud, ha rememorado en The Sunday Times.

Durante las últimas horas el príncipe Harry y Meghan Markle han vuelto a protagonizar una nueva polémica. Han recibido críticas por utilizar su antiguo sello de royals en el membrete de una de las cartas que han enviado recientemente a la organización solidaria Street Games. Se trata de algo que tienen prohibido hacer, tal y como recoge el acuerdo al que llegaron con Isabel II para oficializar su salida de la Casa Real británica.