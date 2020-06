Luis Cepeda estalla tras ser acusado de acoso sexual: amenaza con emprender acciones legales

Luis Cepeda está en el centro del huracán estos días después de que unos usuarios de Twitter lo acusaran de acosar sexualmente a varias seguidoras. Los internautas en cuestión sacaron a la luz las presuntas conversaciones que según ellos habría mantenido con algunas menores de edad. Un hecho que él ha negado rotundamente.

Lea también: Gonzalo Montoya confirma que Susana Molina y Cepeda son novios

El cantante estalló en una serie de tuits que luego eliminó de su perfil: "Borro todo lo relacionado con el tema. La paciencia tiene un límite. Mañana presento denuncia por difamación. Buenas tardes", escribió este lunes en Twitter tras la polémica que se desató dentro de su fandom.

Borro todo lo relaccionado con el tema. La paciencia tiene un límite. Mañana presento denuncia por difamación. Buenas tardes. — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 22, 2020

El ex de Aitana está cansado de que se especule sobre él y sobre sus compañeros de Operación Triunfo: "Estoy acostumbrado. Llevo 3 años leyendo burradas de mí y de mis compañeros. Lo que quiero que se entienda es que estas mentiras y niñatadas de adolescente resentida daña al movimiento real que hay contra el acoso y el abuso machista de hoy en día, y sí muevo un dedo por eso", expresó contundente en otro de sus tuits.

Estoy acostumbrado. Llevo 3 años leyendo burradas de mi y de mis compañeros. Lo que quiero que se entienda es que estas mentiras y niñatadas de adolescente resentida daña al movimiento real que hay contra el acoso y el abuso machista de hoy en día y si muevo un dedo es por eso. https://t.co/qdyI4WxTnw — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 22, 2020

La polémica comenzó cuando una serie de usuarios comentaron en Twitter que Cepeda había acosado supuestamente a algunas fans a través de los mensajes privados de las redes sociales, siendo algunas de ellas incluso menores de edad. Estos usuarios también sostuvieron que el cantante las había invitado a pasar la noche en un hotel con él.

Lea también: Cepeda está "hasta la p..." de su relación con Aitana y dice que la ha olvidado "con medio Madrid"

Tras el mensaje de Cepeda, una gran avalancha de seguidores salieron en su defensa para apoyarle: "Me parece estupendo, bastante has aguantado ya, ánimo bonico, ya sabes que te queremos y estamos contigo", "Tienes el apoyo de mucha gente, Luis" o "Cuánto me alegro, Luis, es la única forma de que se corten al poner esas barbaridades, ojalá llegue a buen fin y tengan un escarmiento, te quiero mucho, Luis".