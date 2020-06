Mila Ximénez habla vía exclusiva: "No quiero medicarme, quiero saber lo que es el dolor de un cáncer"

Mila Ximénez (68) toma la palabra para hablar sobre su lucha contra el tumor que le diagnosticaron en el pulmón hace solo unos días. La tertuliana muestra sus fuerzas a la hora de luchar contra la enfermedad a través de una entrevista exclusiva en su revista más afín.

En su charla con Lecturas, Mila da una lección de optimismo y coraje frente al cáncer: "Esto es una guerra entre el cáncer y yo. Tengo cojones para él y cinco más como él", dice la colaboradora. "El cáncer me parece un imbécil que se ha instalado en mi vida y no sabe dónde se ha metido. Tengo el as en mi mano", alega.

La exmujer de Manolo Santana sorprende y asegura que no quiere tomar medicamentos: "Siento un dolor insoportable, pero no quiero medicarme, quiero saber lo que es el dolor de un cáncer", señala la exconcursante de GH VIP, que comenzó la semana pasada con el tratamiento y que en los próximos días recibirá nuevas sesiones de quimioterapia.

"El que sea más fuerte, que gane, pero creo que voy a ganar yo. ¡Tengo mucha guerra que dar todavía!", insiste Mila, que desvela lo duro que fue contárselo a su hija Alba, que vive en Ámsterdam: "Se quedó en shock, me preguntó que desde cuándo lo sabía, y cuando le dije que una semana, al principio, se enfadó", recuerda antes de añadir: "He jurado a mi hija que no me voy a ir. ¡Me necesita muchísimo! ¡Jamás le he fallado un juramento!".

Además de su hija y sus hermanos, Ximénez también cuenta con otros dos importantes apoyos, el de Jorge Javier Vázquez y el de Terelu Campos. "Cuando veo llorar a Jorge Javier, me muero de pena. Jorge es el amor de mi vida, es mi niño. Lo cuido tanto... No quiero que sufra, ya ha sufrido con el ictus", dice sobre el primero. "Hablo con Terelu cada hora, me apoya mucho y me va diciendo cómo tengo que reaccionar ante la quimioterapia", cuenta sobre la hija de María Teresa Campos, que también ha luchado contra el cáncer.

En estos duros momentos, la tertuliana se acoge a Dios: "Voy a la iglesia evangélica con Noemí Salazar y le pido a Dios que me ayude. Doy gracias a Dios todas las noches por no tocar a mi familia. Conmigo lo que quiera", explica.