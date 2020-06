Jimmy Giménez-Arnau confiesa su experiencia caníbal: "Me comí los muslos de un alemán"

Jimmy Giménez-Arnau confesó este fin de semana uno de sus secretos mejor guardados hasta la fecha. El periodista, que está inmerso en la promoción de su nueva autobiografía, La vida jugada, aseguró sin pudor alguno que en el pasado comió carne humana durante un viaje por África.

El ex de Merry Martínez-Bordiú se sentó en el plató de Sábado Deluxe para presentar su libro, en el que cuenta muchas anécdotas personales que le han acontecido a lo largo de su vida. Jorge Javier Vázquez le preguntó por su experiencia más extraña, a lo que él respondió sin pensárselo dos veces: "Cuando me comí el muslo del alemán", espetó.

Ante el asombro del presentador y los colaboradores que lo escuchaban sin perder detalle, el periodista profundizó en la historia: "Yo no sabía que era eso. Estábamos al sur de Sudán. Estaban en guerra los musulmanes contra los cristianos y había toque de queda. Cuando fuimos a traspasar una aldea, nos dijeron que no podíamos pasarla", recordó. De aquellos días tiene en la memoria a una persona en concreto: "Había un alemán dando botes sobre una tabla de madera, atado con tiras de gacela, que estaba en coma etílico".

Días después, él y sus compañeros regresaron a la tribu y los habitantes los invitaron a degustar un banquete: "Vimos que los de la tribu se reían mientras comíamos. Se cachondean de nosotros y nos dicen: 'Os habéis comido los muslos del alemán", rememoró. Al instante, una sensación de angustia lo invadió de arriba a abajo: "Inmediatamente me produje el vómito, me metí los dedos hasta los c****** para vomitar aquello", para después aclararle al presentador que sabía como a un guiso de carne muy popular en Italia y Francia, conocido como ragout.

El nuevo libro de Jimmy Giménez-Arnau salió a la venta el pasado 10 de marzo, cuatro días antes de decretarse el Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus. En el hace gala de su humor para contar las anécdotas más curiosas de su vida: "Sin arrepentimientos ni innecesarias disculpas, verán que sigo apostando doble o nada por seguir vivo. Si gano, lo celebro; la otra opción queda descartada, pues siempre pensé que el que no arriesga es porque ya está muerto. Así que recuerden conmigo si lo desean, no renuncien a nada y deseen cuanto esté a su alcance. El truco está en no aburrirse nunca, que la vida es placer", reza en la sinopsis.