María Pombo confirma que tiene esclerosis múltiple tras recibir los resultados médicos

María Pombo ya tiene los resultados de la esclerosis multiple por los que llevaba esperando con mucha incertidumbre desde hace unas semanas. Los médicos le han diagnosticado que sí la padece, pero la influencer, que se encuentra esperando a su primer hijo junto al influencer Pablo Castellano, se ha mostrado con mucho optimismo para hacerle frente a la enfermedad.

"Los resultados de las pruebas no han ido como esperaba siendo positiva. Efectivamente, tengo esclerosis múltiple y empiezo el tratamiento la semana que viene. Me van a poner un tratamiento compatible con el bebé y cuando de a luz veremos el tratamiento que mejor me va", ha contado a su alrededor de un millón y medio de seguidores en Instagram este lunes.

La joven está más que preparada para luchar con fuerza contra la enfermedad. El primer bebé que espera es su principal motivo para afrontarla con valentía: "Ahora tengo una razón muy importante para estar feliz y tranquila y estoy optimista. Como dije en el vídeo, las ilusiones ganan a las piedras, porque aunque en aquel momento vosotros no sabíais que estaba embarazada, yo sí que lo sabía'', ha relatado.

María Pombo y Pablo Castellano están compartiendo con sus seguidores la ilusión que tienen por el bebé que esperan en común. La influencer anunció su embarazo con estas entrañables palabras: "Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... Estamos felices de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más", escribió la influencer junto a un vídeo en el que se muestra muy emocionada en la clínica del ginecólogo.

Su chico también compartió este momento tan especial de sus vidas: "Es imposible explicar con palabras la felicidad que tengo ahora mismo. Solo quiero que pasen los meses para poder abrazarte. Mientras tanto a ti, María, te tocará aguantar mis pellizcos y abrazos por dos", le escribió.

Además, este lunes los dos cumplen su primer año como flamantes marido y mujer y María ha expresado su alegría por esta fecha tan marcada en su cuenta de Instagram: "Un año después somos tres... Eres la suerte de mi vida", ha enviado hace apenas unas horas junto a unas fotos de la bonita boda, que tuvo lugar en la colegiata de Santa Cruz de Castañeda, en Cantabria, ante 300 invitados.