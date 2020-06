Isabel Rábago, del amor de su vida a su candidatura a Miss España y su paso por la política

Isabel Rábago se ha sincerado como nunca antes este fin de semana. La periodista no tuvo reparos a la hora de abrir su corazón para hablar de su compañero sentimental, Carlos Rodríguez Ramón, y tampoco para hablar de otros asuntos relacionados con trayectoria profesional. Aunque de sobra es conocida por sus colaboraciones en televisión, Rábago también fue secretaria de Comunicación y Medios del Partido Popular en Madrid y, mucho antes, candidata a Miss España.

A la cántabra se le cayó la baba a la hora de hablar de su enamorado, Carlos: "Soy una persona muy afortunada en el amor, es lo más grande que tengo en la vida. Es mi referente, la persona que me pone los pies en el suelo, que me protege, me calma y me cuida", apuntó en Viva la vida. Aunque los dos mantienen su relación sentimental en un segundo plano, de vez en cuando la periodista comparte alguna que otra fotografía en Instagram en la que deja constancia del gran amor que sienten el uno por el otro.

Isabel y Carlos se conocen desde que compartieran pupitre a los 19 años en la Universidad Pontifica de Salamanca: "No sería quién soy sin él. No imagino mi vida sin él, ni quiero hacerlo, hemos crecido juntos", expresó con una visible emoción en el rostro. Fue en 2006 cuando dieron el paso más importante de sus vidas, pues durante un viaje a Nueva York, Carlos se aventuró a pedirle matrimonio. En 2007 se dieron el "sí, quiero" en la colegiata de Santa Juliana, en Santillana del Mar.

La colaboradora también habló de sus facetas en otros campos como la política, pues cabe recordar que en 2018 fichó por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid para ponerse al frente de la secretaría Comunicación y Medios del Partido Popular. Algo de lo que se arrepiente a día de hoy: "Sabía perfectamente lo que iba a pasar si me metía en ese mundo, no fue nada fácil y hoy por hoy no lo volvería a hacer". No obstante, su fervor político no lo ha dejado a un lado pues es muy dada a comentar asuntos políticos a través de su cuenta de Twitter.

Fue elegida por Isabel Díaz Ayuso tras la dimisión de Cristina Cifuentes, envuelta por aquel entonces en la polémica del máster en la Unviersidad Rey Juan Carlos de Madrid y en el presunto robo de dos cremas en un supermercado: "Supuso un boom mediático y una crítica que no me impresionó porque sabía que la habría. Sabía que el titular iba a ser yo, se me echó por tierra y nadie se preocupó por saber quién era yo. Dentro no fue nada fácil, entendía la política como un servicio público pero cuando estás dentro de un partido, empiezas a ver cosas que te cuestionas y no estaba dispuesta a renunciar a muchas cosas. Entre ellas, mi libertad", manifestó sobre su incursión política.

La contertulia, que se crió bajo el seno de una familia obrera con cuatro hermanos, también habló de cómo ha pasado estos meses de confinamiento: "He sentido miedo porque no ha sido fácil. Miedo a estar viviendo una situación que me descolocaba, todavía tengo miedo... Tenía miedo a contagiarme... y en realidad, a contagiar", explicó.

Aunque no habló de ello en el plató de Viva la vida, cabe recordar que la cántabra, nacida en Ferrol por accidente, fue candidata a Miss España representando a su comunidad autónoma. Fue en el año 1992 cuando se presentó al certamen de belleza más popular de nuestro país, aunque el premio se lo arrebató la canaria Eugenia Santana.