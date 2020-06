Michael Schumacher: su exmánager lanza una cruel crítica contra él y desvela su "conversación confidencial"

La salud de Michael Schumacher (51) sigue siendo uno de los grandes misterios del siglo XXI desde que el piloto sufriera un brutal accidente practicando esquí el 29 de diciembre de 2013. Más de seis años después del golpe, su exmánager Willi Weber ha lanzado una crítica contra él y ha desvelado la "conversación confidencial" que tuvieron tras un incidente en el campeonato de Fórmula 1 en 1997.

El exmánager del alemán se ha mostrado muy crítico con la vuelta de Schumacher a la competición después de retirarse en 2006: "Con el debido respeto, pero en retrospectiva, eso fue lo más estúpido que pudo hacer. Me dijo que estaba aburrido, que tenía que pilotar. Luego le dije que sólo tenía cosas que perder. 'Ya has ganado todo, estás en el pedestal más alto que hay', le argumenté, pero él no respondió", ha contado a Motorsport Total.

"Entonces le deseé todo lo mejor, pero también sabía que probablemente saldría mal. No tenía ganas de hacer las maletas para un fin de semana de F1 después de tres años. Finalmente nos despedimos como amigos", ha alegado Weber.

Después mantuvieron el contacto: "Seguimos viéndonos mucho y tuvimos muchas conversaciones por teléfono después de su despedida", ha rememorado Weber, quien ha denunciado en varias ocasiones que la mujer de Michael, Corinna, le ha impedido visitarle desde el accidente de esquí en la pista de Meribel, en los Alpes Franceses. "Sé que Michael ha recibido un golpe muy duro, pero desgraciadamente no sé qué tipo de progresos se están llevando a cabo en su situación. Me encantaría saber cómo le va, estrecharle la mano o simplemente acariciarle la cara. Desgraciadamente Corinna no me lo permite. Seguramente tenga miedo de que me dé cuenta de inmediato de lo que está sucediendo y haga pública la verdad", dijo en declaraciones a Kölner Express en diciembre del año pasado.

Asimismo, Weber también ha contado la "conversación confidencial" que mantuvieron cuando Schumacher chocó a propósito a Jacques Villeneuve, su principal rival, en el Gran Premio de Jerez de la Frontera, para evitar que le adelantara. El Ferrari de Michael no pudo seguir y el Williams de Villeneuve sí, por lo que el francés consiguió su único título en la F1. Tras la carrera, se produjo la charla entre ambos: "Después, cuando estuvimos a solas, se lo recriminé, pero a la vez lo aconsejé muy en serio: 'Si alguna vez piensas en hacer algo así, hazlo como Ayrton Senna lo hizo con Alain Prost y no a medias", ha recordado que le dijo al piloto.