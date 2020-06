El currículum amoroso de Pablo Alborán, al descubierto: de un bailarín de Telecinco a Pelayo Díaz

Pablo Alborán está en boca de todos desde la pasada semana, cuando contó en un vídeo viral de Instagram que es homosexual. El cantante despejó así todos los rumores sobre su orientación sexual y desde entonces su pasado amoroso despierta más interés que nunca. Estos son algunos de los hombres con los que pudo haber tenido algo más que una amistad.

El nombre que ha sonado con más fuerza estos últimos días ha sido el del bailarín Giuseppe Di Bella. El italiano es conocido en el mundillo de la televisión por sus trabajos en Más que baile, donde fue la pareja de pista de Belén Esteban, y en Tu cara me suena.

También trabajó en el programa que María Teresa Campos presentaba durante los fines de semana en Telecinco, Qué Tiempo tan feliz. Precisamente habría sido en este espacio donde los dos se conocieron, durante una entrevista que la veterana comunicadora le hizo al malagueño, según informó Socialité. Así, el noviazgo entre ambos se habría fraguado en 2011, cuando habrían comenzado una relación sentimental estable de la que no ha trascendido la duración.

No es el único famoso con el que el programa de María Patiño le ha relacionado. También dicen que tuvo algo con el mediático diseñador Pelayo Diáz, con el que habría mantenido una efímera relación muy discreta hace unos años.

El famoso que más ha dado que hablar entre los seguidores del intérprete de Quién fue Ricky Martin. Con él grabó la canción Quimera en 2014 tras un viaje en el que coincidieron en la India. Meses más tarde, los dos desataron una oleada de interrogantes cuando compartieron unas fotos desde la cama el mismo día. El propio Pablo no entró en este asunto por aquel entonces: "De mi vida privada no voy a hablar jamás. No lo he hecho nunca", contó en una entrevista a ABC.

Tras el comentado vídeo de Alborán, el propio Ricky Martin, con el que guarda una relación de amistad, le dejó un tierno mensaje de apoyo en Instagram: "Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Estaba batalla, ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces", le escribió el de Puerto Rico.

Según el espacio de Telecinco también se habría codeado sentimentalmente con un conocido presentador de televisión de otra cadena y de radio, del que no desvelaron el nombre; y con un ex participante de un reality show que además es modelo y actor. También con anónimos habría mantenido algo más que una amistad, pues según el programa habría tenido un tórrido noviazgo en su época como estudiante en la Universidad de Málaga, donde ingresó en Filosofía.

Cabe destacar también que durante el verano de 2017 salieron a la luz unas fotografías de él con un hombre desconocido. Se les veía en actitud cariñosa durante una fiesta en Ibiza, en la que se dieron un beso. El artista lo desmintió asegurando que era un amigo más, que incluso tenía una niña.