Yola Berrocal cuenta sus noches de pasión con Feliciano López y así reacciona Alba Carrillo

Yola Berrocal vivió varias noches de pasión con Feliciano López. Al menos eso asegura ella, que ha contado algunos detalles de sus encuentros sexuales con el deportista durante una conversación con Leticia Sabater en La Casa Fuerte, el reality veraniego 'low cost' de Mediaset.

Todo empezó cuando Iván González, otro concursante, hablaba de la mala suerte de Alba Carrillo en el amor. Sabater, que coincidió con la modelo en Supervivientes, cargaba contra ella: "Si se hubiera preocupado más del corazón y menos del dinero, a lo mejor le hubiera ido mejor", dijo. "Feliciano debe estar rezando por no haber tenido hijos con ella ( ) Lleva años viviendo de él, imagínate con hijos. Se le ve mucho el plumero", alegaba.

Yola, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sacaba a relucir su historia de pasión desenfrenada con el tenista, un idilio del que ya habló hace unos años en Sálvame. "Fue en el hotel de Crónicas Marcianas... Dejamos la habitación... Todos los días mandándome mensajes súper cariñoso y me decía 'mi amor, mi amor...'. Luego nos vimos en Madrid, más veces. Fue en 2003 y no he vuelto a hablar con él", confesaba.

Alba, desde plató, contemplaba las confidencias de la concursante, a lo que apostillaba: "Yola ha estado con personas muy importantes de este país, ha tocado muy alto", declaraba, asegurando que Feliciano no le contó nada de su presunta relación con ella. Además, Alba contestaba a Sabater: "Se nota que Leticia tiene buen ojo", decía con ironía. "No sabe lo que dice", remataba.