Javier Negre, investigado por la Subdelegación del Gobierno por su vídeo contra un vendedor ambulante

Javier Negre ha protagonizado una de las grandes polémicas de este fin de semana. El periodista se grabó mientras cuestionaba a un vendedor ambulante por la legalidad de un puesto en un paseo marítimo de Galicia. El vídeo corrió como la pólvora en Twitter, despertando una avalancha de críticas. La Subdelegación del Gobierno incluso ha ordenado investigarle por lo sucedido.

Negre se encontraba en la ciudad de Panxón (Nigrán) siguiendo la precampaña de Vox cuando se acercó hasta el paseo marítimo para increpar al vendedor ambulante. En la grabación, que él mismo subió a su canal de YouTube, Estado de Alarma, se le escucha decir frases como las siguientes: "Amigo, ¿tiene permiso para estar aquí o no? ¿Pero esto es ilegal, no? Top manta aquí también en Galicia". Además, Negre le pregunta por el partido liderado por Santiago Abascal: "¿No te gusta? ¿Por qué? Porque te cortaría el grifo de la ilegalidad, ¿no?".

Las palabras del periodista contra el vendedor ambulante han despertado ampollas en Twitter, hasta el punto de que se ha convertido en uno de los vídeos más comentados de las últimas horas: "Creo que eres escoria y mala gente" o "Solo se le oye hablar a él. Os importa una mierda lo que tenga que decir el mantero", escribieron algunos.

Otros, en cambio, apoyaron su actitud: "¿Dónde está el delito en señalar una obviedad con educación y buenas maneras?" o "Hay manteros que llevan más de diez años en España y siguen ilegales y vendiendo copias", expresaron algunos.

Hay manteros q llevan mas de 10 años en España y siguen ilegales y vendiendo copias, me queréis decir q en 10 años no encuentran trabajo y no pueden legalizar su situación?