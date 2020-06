¿Qué futbolista de Primera División ha sido pillado por María Patiño siendo infiel a su famosa mujer?

Socialité, el espacio que presenta María Patiño en Telecinco, anunciaba este viernes que va a dar a conocer la infidelidad de un jugador muy conocido de Primera División. "Es una de las mayores exclusivas de nuestra historia", reza el cebo, tal y como adelantaba Ecoteuve.

???? BOMBAZO | Hemos pillado a un famoso futbolista de primera división siendo infiel a su mujer. Tenemos una grabación que lo demuestra. Este sábado, a las 13:30, cumplimos tres años con una de las mayores exclusivas de nuestra historia. #SábadoBombazoSocialité pic.twitter.com/0gGJkHyRUB — SOCIALITÉ (@socialitet5) June 18, 2020

Pues bien, como se supone que lo prometido es deuda, este sábado el programa empezaba la emisión precisamente avisando de que iba a dar a conocer la identidad del jugador. Pero después de estar hora y media amagando de que lo iban a contar, todo era un farol y se han guardado para ellos la identidad del supuesto protagonista de la no-noticia. ¿Amagarán más este domingo?

.@socialitet5 cumple 3 años en Telecinco como líder absoluto de su frana @maria_patino https://t.co/jDyEHWZEyg — Mediaset España (@mediasetcom) June 20, 2020

Se habla en Socialité de fiestas organizadas por el futbolista sin nombre donde capta chicas. Otra pista: la mujer también es muy conocida y es un futbolista de primera división. Varios periodistas que saben de este tema han opinado sobre estas fiestas.

En el estadio Vicente Calderón, ya derruido, durante mucho tiempo, se hacían fiestas donde había "deslealtades". Gemma López dice que ella lleva más de 20 años en la crónica social y que la gran mayoría de las infidelidades están vinculadas al mundo del deporte. Alonso Caparrós también ha hablado: "Cuando yo trabajaba en Punto pelota, nos llegaban a informaciones que decidíamos no dar porque destrozaban vidas. Gemma López recuerda al menos un jugador que haya tenido una doble vida. Y Lydia Lozano aseguraba que ella estuvo en un cumpleaños muy famoso y "había un bus lleno de chicas de otro país, porque eran más baratas" de contratar, ha dicho literalmente. Dicen que no son fiestas clandestinas, pero sí privadas, en chalets, fincas. Gemma cree que más de una chica está preocupada y más de una sabe que puede ser su pareja quien haya sido infiel.

Un confidente cuenta quién es el futbolista que le ha sido infiel a su mujer: "La historia es que hay un jugador muy famoso que organiza fiestas clandestinas con chicas donde el futbolista le es infiel a su mujer. De acuerdo con esta versión, es una "historia de infidelidad continuada". , Fiestas con chicas, amigos y ahí se toman copas, con baile, y cachondeo, y todo lo que conlleva una fiesta. Se llevan a cabo en un lugar secreto y libre de miradas de curiosos. "Cada seis meses, una segura", dice el confidente.

La persona contactó por primera vez con el futbolista en una discoteca. Cuando está en la discoteca, se acerca a la tía o manda a un amigo a decirle al la camarera que la espera a la salida. "Nos dejan entrar móviles pero no los sacamos. A mi me avisa y me dice: 'Hoy hay fiesta en tal sitio u otro con mi grupo de amigos me presento allí, bebida, comida, piscina, cachondeo", dice la fuente a Socialité.