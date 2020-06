Ponemos nombre al ex novio de Pablo Alborán, un rostro de Telecinco

El bailarín y antiguo contertulio de Telecinco Giuseppe Di Bella tuvo una relación con Pablo Alborán durante tres años, de 2011 a 2013. El ex del cantante que esta semana declaraba públicamente su homosexualidad es abogado y participa activamente en favor de los derechos LGTBI.

En aquel tiempo, el italiano participaba regularmente en el programa Viva la Vida, que presentaba María Teresa Campos, como recordaban en Socialité, y una tarde que Alborán fue a presentar uno de sus temas en el plató, en la sala Vip surgió el flechazo.

???? BOMBAZO | Pablo Alborán ha mantenido una larga relación con un rostro de Telecinco y vamos a desvelar quién es. #Socialité celebra mañana, a las 13:30, su tercer aniversario con dos grandes exclusivas. ¡Y con salseo máximo! #SábadoBombazoSocialité pic.twitter.com/Nv2JEqYMST — SOCIALITÉ (@socialitet5) June 19, 2020

Pablo Alborán confesaba el día 17 en Instagram lo que ya se venía rumoreando desde hace años, que es homosexual. El cantante se abría en canal en un vídeo en el que se sinceraba con todos sus seguidores, alegando que lo ha hecho como un símbolo de liberación para ser más feliz, ayudar a otras personas y denunciar cualquier acto discriminatorio.

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual", decía el intérprete de Quién en un vídeo de tres minutos que ha sido muy aplaudido por sus muchos de sus 5 millones de seguidores. "No pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era".

Tras esto, aseguraba que siempre ha luchado contra la homofobia y otros actitudes discriminatorias: "Estoy en contra de toda expresión que vaya en contra de la libertad y del odio". Al mismo tiempo, aseguraba que nunca se ha sentido "discriminado" por parte de sus familiares y amigos: "En mi casa, en mi familia, siempre me he sentido de amar a quien yo he querido".

El malagueño ha lanzado un mensaje motivador a sus seguidores: "Espero que esto les haga el camino más fácil pero sobre todo lo hago por mí". "Siempre he escrito canciones que hablan de ti, de mí y de lo que sucede a mi alrededor. Siempre he pensado que la música es libre y quiero sentirme igual de libre".

Tras el aplaudido mensaje dice que se siente mucho más libre y tranquilo: "Intentaré seguir haciendo mi trabajo lo mejor que sé, desde las entrañas y con un respeto absoluto a la profesión y al público". Después de su confesión, muchos amigos de la profesión se han volcado con él. Su paisana Vanesa Martín le sorprendió con un tierno mensaje: "El amor se sostiene puro en la libertad, la libertad no entiende de géneros, ni de limitación alguna. Amar es un pulmón inmenso sobre que necesita sostenerse el mundo y así sería un poco mejor. Estoy orgullosa de ti y de tenerte hermano mío, te quiero con toda mi vida y en ella", le dejó en el muro de los comentarios junto a un corazón.

También le han escrito muchos amigos como Manuel Carrasco, que le ha dejado un "¡Abrazo fuerte amigo! Te quiero", Alejandro Sanz, que le ha enviado un sincero "Te quiero hermano"; Rayden, que le ha escrito "Grande, muy orgulloso y gracias por ser referente con todas las letras" y Malú, que lo ha sorprendido con un bonito "Te quiero mucho amigo".

La relación que mantuvo Pablo Alborán con un rostro conocido de Telecinco comenzó en un plató de Telecinco y después iniciaron una relación. Lo contaba una persona que vivió el romance de Alborán desde que empezó en 2011. Era una de las primeras veces que el canante visitaba un estudio de televisión. Pendiente de la cámara se encontró con quien sería uno de sus grandes amores, el bailarín profesional Giuseppe di Bella.

El bailarín italiano estuvo esperando porque quería una foto con Alborán, le invitaron a pasar y estuvieron hablando unos minutos y surgió un flechazo.

Luego ellos empezaron a jugar en las redes sociales contestándose el uno al otro. Y en el programa de radio donde colaboraba el bailarín, sus amigos hacían bromas sobre su relación con Pablo Alborán. Mantuvieron su relación durante un largo periodo de tiempo hasta que hace más de siete años rompieron. Giuseppe no ha querido contestar a la llamada de Socialité y además ahora ya no trabaja en televisión, sino que ejerce como abogado. Él no ha sido quien ha contado la noticia de su antiguo noviazgo.