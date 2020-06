Begoña Villacís rompe con su marido después de 15 años de matrimonio y sale con un periodista

Un año después de la llegada de Inés, su tercera hija, Begoña Villacís y su marido, Antonio Suárez-Valdes se han separado. La vicealcaldesa de Madrid ha recuperado su figura tras el embarazo y el posterior parto. Parece que no todo ha sido dieta y que tal vez las preocupaciones, incluida la ruptura, le han pasado factura. Lo cierto es que la Meghan Markle española luce un aspecto radiante.

Dicen en La Otra Crónica de El Mundo que en el entorno de la vicealcaldesa la separación no ha causado mucha extrañeza. Puede ser además que los niveles de estrés por la responsabilidad de su gestión durante el coronavirus, añadido a la cuestión personal, tenga que ver con su forma física, sin contar que es madre de tres hijas de 14,13 y un año. "No he hecho hipopresivos tras el nacimiento de Inés. He trabajado mucho, de un lado para otro. Y sobre todo, la preocupación".

Inés cumplió un año el 17 de mayo. Así lo anunció la propia Begoña en las redes sociales: "Bienvenida Inés. Cómo han cambiado las cosas desde que nació tu hermana Jimena, hace ya 12 años y Paula, hace 13. Ahora hemos podido estar juntitas desde que has nacido, piel con piel", dijo la de Ciudadanos, que tuvo a su bebé por cesárea.

Tras el nacimiento, Begoña comenzó una rutina de ejercicios diarios que, unidos a una sana alimentación, le hicieron recuperar su figura.

La vicealcaldesa ha dejado de convivir con el abogado militar Antonio Suárez-Valdés después de 15 años casados y tres hijas en común. Durante el confinamiento Begoña se trasladó de su hogar familiar en el centro de Madrid a un chalet de Villanueva de la Cañada, ya sin su marido. También abogada, trabajó un tiempo en el bufete de su esposo antes de fichar por Legalitas, antes de probar en política. Fruto de esta relación han nacido tres hijas: Paula, Gimena e Inés, esta última llegaba al mundo en mayo del año pasado tras un embarazo inesperado.

okDiario afirma además que Begoña Villacís podría estar ilusionada con el periodista Rubén Amón, hijo del crítico de arte, periodista y poeta, Santiago Amón, fallecido en accidente de helicóptero en 1988,

Begoña Villacís y Rubén Amón fueron vistos hace unos meses paseando juntos por el barrio de La Latina de Madrid. No obstante, la versión que se da en el entorno de la vicealcaldesa madrileña es que su marido y ella llevan un tiempo sin vivir juntos porque se han dado un espacio para reflexionar.

Desde luego, el aspecto de Villacís a sus espléndidos 42 años es inmejorable: está guapa y luce una figura atlética y estilizada. "He aprendido a correr en el sitio", decía ella cuando le preguntaban. "Estoy en la etapa que yo llamo 'matamujeres' porque mi hija ya anda, entonces voy detrás de ella. Además, intento hacer deporte, he aprendido a correr en el sitio. He cocinado mucho más durante el confinamiento pero comidas sanas", contaba.