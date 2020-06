Aitana, de playeo con su suegra Ana Duato en Ibiza: hace oídos sordos a los que la acusan de saltarse las normas

Aitana Ocaña se olvida de las críticas que recibió a principios del confinamiento cuando se destapó que estaba pasando la cuarentena junto a su chico, Miguel Bernardeau, en su casa ibicenca. Todos estos meses ha estado muy bien acompañada por su enamorado y por su suegra, Ana Duato, con la que ha paseado por la orilla del mar estos días atrás evadiéndose de las malas lenguas.

Suegra y nuera demostraron una complicidad envidiable mientras pasaron un agradable rato en la playa. Las dos lucieron looks muy ibicencos. La ex triunfita un refrescante y holgado vestido blanco de tirantes, que acompañó con un bikini blanco y negro debajo; y la protagonista de Cuéntame una camiseta del mismo color y un bañador de color rojo.

No solo han paseado por las paradisíacas playas de la isla, sino que juntas también han montado en bicicleta. Fueron instantes que las dos disfrutaron asolas, sin la compañía del actor de Élite y la del productor Miguel Ángel Bernardeau. Ambas compartieron un rato de confidencias y charlas.

El matrimonio acogió con mucho cariño a la novia de su hijo, que a finales de marzo tuvo que responder a las críticas que había recibido por no estar guardando la cuarentena en su casa de Madrid. A la capital se trasladó cuando quedó como segunda finalista de Operación Triunfo en 2018 y salió de la academia, aunque sus padres continúan residiendo en Cataluña.

"Me ha pillado en las Baleares, en casa de mi pareja Miguel. Tuve que llamar a mis padres, no sabía qué hacer. Me dijeron que estuviese tranquila y que me quedase aquí. Tú imagínate mi sensación, fue todo como muy de golpe. De un día para otro cerraron, y pensamos que lo más coherente era quedarnos aquí. Aquí llevo casi tres meses", dijo por aquel entonces en Instagram.

Ana Duato, por su parte, sigue acarreando sus problemas con Hacienda, en los que también está involucrado Imanol Arias. A principios de marzo saltó la noticia de que se enfrentan a una pena de 32 años de cárcel para la actriz y 27 años para su compañero en Cuéntame por siete y seis delitos fiscales, respectivamente. Los presuntos fraudes contra La Agencia Tributaria se habrían producido entre los ejercicios del 2009 y el 2015.