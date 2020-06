Sara Carbonero deslumbra en su primera portada con el pelo corto: "Hay que vivir el presente"

Sara Carbonero ha protagonizado su primera portada con el pelo corto. La periodista se ha sincerado hablando de cómo se encuentra; de cómo ha pasado el confinamiento junto a Iker Casillas y sus dos hijos, Martín y Lucas, en Portugal; y también sobre lo importante que es su gran amiga Isabel Jiménez en su día a día. Además, ha reaparecido para apoyar una acción solidaria tras la crisis desatada por el coronavirus.

La presentadora posa con un primer plano para la revista Elle, que la ha retratado en blanco y negro y con la mirada perdida en el horizonte. Junto a ella la acompaña otra portada especial que han decorado con flores y otras dos de Rosalía. "Compartir y agradecer siempre. Juntas, todavía mejor", ha escrito Sara en su perfil de Instagram.

Carbonero, que superó un cáncer de ovario en noviembre de 2019 tras someterse a un tratamiento de quimioterapia, valora lo importante que es rodearse de buenas personas: "La risa te libera de las preocupaciones y te pone en un estado de alegría. Es muy importante rodearse de gente positiva. Y hay que sonreír siempre", ha señalado para la misma publicación.

Lea también: Sara Carbonero manda un simbólico mensaje a Iker Casillas tras su renuncia a presidir la RFEF

No ha aprendido ninguna lección de la vida porque ya era consciente de lo importante que es valorar lo que tenemos en nuestro día a día: "En realidad, no me lo ha enseñado porque yo ya lo sabía, pero la vida me ha recordado que no se puede controlar todo y que hay que vivir el presente intensamente".

La periodista, que ha encontrado en la meditación un ejercicio para alcanzar la paz, confiesa que estos meses de confinamiento no se le han hecho cuesta arriba: "A mí siempre me ha encantado estar en mi casa. Por eso no me ha costado especialmente vivir encerrada: me entretengo bastante y no tengo sensación de agobio. Me gusta mucho estar conmigo misma. Mis hobbies son leer, ver series, pintar, la música, cocinar...", ha afirmado, antes de manifestar que "ojalá todo lo que ha ocurrido nos sirva para ser mejores y para que sepamos apreciar y valorar la bendita normalidad".

Lea también: Sara Carbonero desvela cómo sería su vestido de novia ideal para volver a casarse con Iker Casillas

El tiempo que ha pasado con su familia es oro: "Hemos vuelto a ver películas todos juntos después de cenar, con calma. También, a compartir juegos de mesa, como la oca, el parchís y el ajedrez. A contar cuentos e historias sin prisa, disfrutando. ¡Y luego en casa somos muy de escuchar música a todas horas! A mi hijo Martín y a mí nos gusta ponernos juntos con la guitarra y estropear alguna canción", ha recordado.

Está contenta con la vida que ha construido en Portugal junto al portero y sus dos hijos, por lo que le va a costar desprenderse de ella cuando les toque regresar a España: "Me encanta vivir en Oporto. Llevo cinco años aquí y estoy completamente enamorada de esta ciudad y de su gente, pero no sera? definitivo y sé que, cuando llegue el momento de regresar, lo afrontaré con muchísimas ganas e ilusión", ha alegado. Para ella "el amor lo es todo", ya que "no podría vivir sin él" y su familia es su "suerte, lo más importante".

Lea también - Sara Carbonero retoma la normalidad: presume de nuevo look mientras se va de terraceo con Iker Casillas

En la entrevista también ha tenido unas palabras de afecto para la amiga que la acompaña en los buenos y malos momentos, la periodista Isabel Jiménez: "Isabel es mi comadre, mi hermana y una de las personas más importantes de mi vida. Creo que formamos un buen equipo, aunque, sinceramente, me quedo con la parte personal. Nos conocimos en la televisión y llevamos caminando juntas casi diez años ya. Lo hemos compartido todo. Tenemos una relación y una conexión muy mágicas. Es una de las mujeres más generosas e inteligentes que jamás he conocido", ha manifestado.

Ha posado para la revista para unirse a la campaña solidaria SolidArty, una galería virtual de obras de arte que incluye estas nuevas portadas de Sara entre otras obras para recaudar fondos destinados al Banco de Alimentos. "Siempre he intentado aportar mi granito de arena. No cuesta nada y se pueden hacer grandes cosas", ha sentenciado.