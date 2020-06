Laura Matamoros, el gran apoyo de María Pombo en su momento más delicado

Laura Matamoros se ha convertido en uno de los grandes apoyos de María Pombo en estas semanas repletas de incertidumbre en las que espera los resultados de la esclerosis múltiple. Las dos han salido por Madrid para irse de terraceo y charlar animadamente mientras se evaden de los problemas. A la hija de Kiko Matamoros, por su parte, la hemos visto muy cambiada.

Las dos influencers mantienen una bonita relación de amistad desde hace años y así lo reflejan también en los momentos más complicados. Ambas han estado además muy bien acompañadas por sus respectivos enamorados, el chico de Laura, Benji Aparicio, y el marido de Pombo, el influencer Pablo Castellano; y otros cuantos amigos de la pandilla.

Para la ocasión, las dos amigas optaron por dos looks muy veraniegos. Mientras que María presumió de figura estilizada con una minifalda holgada con estampados florales y una camisa blanca; Matamoros apostó por un vestido de tirantes con estampados muy joviales.

Para María no están siendo días nada fáciles. Sin ir más lejos, a comienzos de esta semana se sinceraba con sus seguidores diciéndoles que estas semanas estaban siendo eternas: "No me han dado los resultados, están siendo las semanas más largas de mi vida".

Lea también - La agonía de María Pombo, a la espera de los resultados de la esclerosis múltiple: "Las semanas más largas de mi vida"

Los resultados de su madre, que padece esclerosis múltiple, se supieron de inmediato, por lo que la tardanza en los suyos le da un halo de esperanza: "Habiendo empezado con una mielitis y que no tengan el resultado definitivo pues me da una pequeña esperanza a que no vaya a más o que no esté muy avanzado", contó.

Lea también: María Pombo muestra cómo eran sus pechos cuando tenía 16 años para probar que no se ha operado

Por parte de Laura, ha reaparecido luciendo una figura mucho más tonificada, pues durante estos meses de confinamiento en casa ha aprovechado el tiempo muerto para ejercitarse día a día. En su cuenta de Instagram ha hecho testigos a sus seguidores de su figura de infarto mientras lucía unos favorecedores bikinis.