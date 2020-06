Mila Ximénez se va de comida con sus hermanos y habla sobre cómo se encuentra: "Sí, tengo mucho miedo"

Mila Ximénez se apoya en la familia para hacer frente a uno de los baches más duros contra el que le ha tocado vivir: el cáncer de pulmón que anunció hace tan solo dos días. La colaboradora ha salido a comer este jueves a un conocido restaurante de Madrid muy bien acompañada por sus hermanos y ha tenido unas palabras con la prensa, en las que se ha mostrado optimista, pero también con miedo al tratamiento. Además, en las últimas horas también ha acudido a su primera visita al hospital.

La colaboradora de Sálvame y sus hermanos se han reunido en el Qüenco de Pepa. A las puertas del establecimiento ha posado ante los medios mientras se protegía adecuadamente con una mascarilla frente al Covid-19. Lucía un look muy casual, un vestido rosa palo de falda holgada que le quedaba por encima de los tobillos y que ha acompañado con unas deportivas y una chaqueta vaquera. A la entrada ha chocado los codos con la dueña del local.

Ha tenido unas palabras para la prensa: "Yo no soy ejemplo de nada. Lo que quiero es ayudaros y poneros el trabajo lo más fácil posible", ha dicho mientras chocaba los codos con los reporteros. "Mañana empiezo el tratamiento fuerte y a la otra semana empiezo con quimio fuerte y ya no podré atenderos más", ha anunciado.

Ha asegurado que afronta la batalla con valentía, pero también con mucha incertidumbre: "Sí, mucho, mucho miedo. Con ganas de ver a Alba, que no sabe cómo venir por el tema del coronavirus". También ha hablado de sus nietos, a los que tiene muchas ganas de ver: "Ya los veré en Marbella porque ellos no pueden saber nada".

También ha posado con sus hermanos, demostrando que son una familia muy unida. Sus hermanos, Manolo, Encarna y Concha, son sus grandes apoyos en estos momentos tan complicados. Ve en ellos un reflejo en el que mirarse, pues los tres superaron un cáncer en el pasado: "Soy feliz porque mis hermanos han superado un cáncer", contó en 2016 antes de entrar a concursar en Gran Hermano VIP.

En las últimas horas, la contertulia, que cuando anunció su enfermedad fue muy arropada por todos sus compañeros, también ha acudido al hospital. En esta visita al centro también ha estado acompañada por sus inseparables hermanos.

La ex de Manolo Santana también agradeció en Instagram el apoyo que está recibiendo en estos momentos: "Gracias por estar ahí. Me hacéis muchísima compañía. Y aunque algunos no estéis en las fotos. Os tengo guardados en mi corazón. Empiezo mi lucha y tengo muchas ganas de veros a todos. Gracias por el apoyo. Y gracias a vosotros voy a salir de esto muy pronto. ¡Os quiero!", escribió junto a unas fotos en las que aparece con su hija, sus hermanos, Terelu Campos y Jorge Javier Vázquez, entre otros amigos.