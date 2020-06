Lucía Rivera recuerda a Marc Márquez con "cariño" y habla de su sexualidad: "Nunca me emparejáis con mujeres"

Con la entrada a Madrid en la fase 2 de la desescalada y a unos días de que acabe el Estado de Alarma, la capital ha comenzado a organizar los primeros photocalls por los que nuestros famosos campan a sus anchas. Lucía Rivera (21) acudió este miércoles a un evento en el que dejó claro a los medios cómo está su corazón, que lugar ocupa en él su ex, Marc Márquez (27), y en el que hizo un alegato a favor de la sexualidad femenina.

Al ser preguntada por el piloto, con el que rompió en marzo, la modelo aseguró: "No me gusta hablar de amor porque no soy profesional en ello. Hablo de moda. Le guardo un cariño enorme, pero hasta aquí", respondió contundente en la presentación de la firma de bolsos Anekke.

También fue preguntada por los rumores que la relacionan con el modelo Álex Sánchez de Mora (29) desde hace unos meses: "Mi corazón está muy bien. Tranquilo y soltero, desde luego. No, no hay nada entre nosotros. Somos amigos y ya está. Aunque no puedo hablar mucho sobre ese tema. Porque, al final, cuando hay dos personas (involucradas) no se puede hablar. Pero somos amigos, hay colegueo", desmintió.

En este sentido, está muy cansada de que se le relacione solo con hombres, presuponiendo así su heterosexualidad: "Lo que no entiendo es por qué nunca me emparejáis con mujeres y siempre me emparejáis con hombres. Los mismos comentarios que tengo con mujeres son los mismos comentarios que tengo (en Instagram) con hombres, ¿por qué dais por hecho mi sexualidad siempre?".

La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero lo tiene muy claro: "Yo estoy abierta siempre a todas las posibilidades, ¿por qué no? Hay que ser abiertos. Es que me da muchísima rabia que se dé por hecho la sexualidad de una mujer siempre. ¿Os dais cuenta que es un poco un micromachismo? Lo veo feo. "¡Hombre! Me puedes ver paseando con mujeres como con hombres", sentenció.

La joven también habló de cómo ha pasado el confinamiento estos meses. Lo ha hecho en Asturias arropada por el calor de su madre: "Hemos vivido una situación muy trágica. He pasado el confinamiento en Asturias con mi madre. Ella taconeaba, descubrió que ese era su hobby y se compró un tablao. Yo bailaba en mi cuarto. Lo que peor he llevado ha sido no ver a mis abuelos".

Se queda con lo positivo de toda esta situación: "Le hemos dado un respiro a la Tierra y era muy necesario. Vivíamos en el exceso de todo; de viajes, consumismo. A nivel humano, los buenos salieron más buenos y los malos más malos".