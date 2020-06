El viaje a la India de Pablo Alborán y Ricky Martin que las redes recuerdan tras la confesión del malagueño

Pablo Alborán se abrió en canal este miércoles al contarle a sus seguidores que es homosexual. Para el cantante ha supuesto todo un paso de liberación para ser "más feliz" y las redes se han volcado en apoyos y mensajes cariñosos hacia él. Otros usuarios también han aprovechado la ocasión para rescatar aquella vez que se le relacionó sentimentalmente con Ricky Martin tras una sonado viaje a la India.

El viaje tuvo lugar en 2014 y los dos coincidieron allí por motivos profesionales. Tras su encuentro, grabaron la canción Quimera que forma parte del tercer álbum de estudio del malagueño, Terral. También intercambiaron mensajes en las redes sociales para agradecerse el uno al otro este trabajo.

Todo un lujo componer contigo en la India @ricky_martin. Otro sueño cumplido.Sorpresas para el próximo disco familia! pic.twitter.com/R8PUEdi7Aj — Pablo Alborán (@pabloalboran) February 20, 2014

"Todo un lujo componer contigo en la India, Ricky. Otro sueño cumplido. ¡Sorpresas para el próximo disco, familia!", escribió Alborán en un tuit, a lo que el borriqueño respondió: "Pablo que gustazo y que bella música tío. ¡Loco por que el mundo la escuche! ¡Saludos desde Uruguay!".

Tras su regreso a España para lanzar y presentar el tema y el disco, muchos periodistas se interesaron por el asunto que traía de cabeza a los seguidores de ambos. ¿Entre ambos habría surgido algo más que una posible amistad?: "De mi vida privada no voy a hablar jamás. No lo he hecho nunca", espetó en ABC.

Ahora, este rumor lo han vuelto a aflorar algunos internautas: "¿Os acordáis de cuándo Pablo Alborán y Ricky Martin fueron a inspirarse a la India?", "Momento de reflotar el ship Pablo Alborán - Ricky Martin" o "¿Tuvieron Pablo Alborán y Ricky Martin un romance", escribieron algunos usuarios en la red social del pajarito.

¿Os acordáis de cuando Pablo Alborán y Ricky Martin fueron a inspirarse a la India? pic.twitter.com/NNwhY5BSJD — José Soto ?????????? (@sotosinmas) June 17, 2020

Momento de reflotar el ship pablo alborán - ricky martin pic.twitter.com/iGzdetoMrY — PV=nRT (@Kenzomon) June 17, 2020

Es hora de volver a abrir este melón



¿Qué pasó aquí?

¿Tuvieron Pablo Alborán y Ricky Martín un romance? pic.twitter.com/Jam4kEFWX8 — Trencadís en YOUTUBE ?????????? (@trencadis7) June 17, 2020

Otros también han recordado los rumores que volvieron a surgir a finales de 2015, cuando el mismo día ambos compartieron unos respectivos selfies desde una cama con sábanas blancas.

Sea como fuere, lo cierto es que ninguno de los dos ha afirmado nunca este rumor que se desató entre los fans de ambos artistas. En 2016 el cantante de La Mordidita comenzó un noviazgo con el artista sirio Jwan Yosef, con quien finalmente contrajo matrimonio en enero de 2018 y con quien quiere volver a celebrar una nueva boda, tal y como expresó este miércoles: "Quiero hacer una fiesta grande. Quiero que la boda dure cuatro días. Los gemelos estaban, pero creo que Renn y Lucía tienen que ser parte de esta celebración", confesó en el programa Ventaneando.

Ricky, además, también aprovechó este miércoles para mandarle su ánimo a Pablo tras el vídeo más sincero que ha colgado hasta la fecha: "Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Estaba batalla, ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces", le escribió.