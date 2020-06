Violeta Mangriñán denuncia acoso en la puerta de su casa: "De película de miedo"

Violeta Mangriñán se ha sincerado con todos sus seguidores de Instagram al contar un terrorífico episodio de acoso que vivió en la puerta de su casa en Madrid, donde reside con su novio, Fabio Coloricchio, desde hace tan solo unos meses. A la ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa la esperaron dos hombres a las puertas de su hogar durante horas.

La televisiva, que grabó el vídeo mientras volvía a casa después de hacerse la manicura y practicar ejercicio como cada día con su entrenador personal, confesó en directo lo que estaba pasando: "Estoy en la puerta de mi urbanización y no me atrevo a entrar porque me ha llamado el portero que está 24 horas en la garita diciéndome que había un hombre mayor y un niño. Suena de película de miedo Hasta que no llegue Fabio no subo porque tengo miedo", narró hace unas horas.

Según lo que le contó el portero, los hombres la estaban esperando durante horas: "Han estado tres horas esperándome, les ha preguntado dónde vivo, han subido a la puerta de mi casa, han estado tres horas dando vueltas y han dicho que me iban a hacer un reportaje, pero no llevan cámara ni nada. Es una puta mentira", confesó visiblemente apurada y cabreada por la triste situación.

Durante ese tiempo llegó a vivir la desesperación más absoluta: "No me fío de entrar a mi casa por si es un puñetero psicópata que dicen que era un señor mayor con un niño de 15 años. No puedo entrar a mi casa porque tengo miedo de si es un puñetero loco, un puñetero psicópata. Que era un señor mayor con un niño, de película de terror".

Los dos hombres también intercambiaron unas palabras con el socorrista de su urbanización: "Me dijeron que te habías ido a hacer las uñas y que habías quedado con ellos en que te esperaban aquí", aseguró. Además, al vigilante le dejaron una nota para ella: "Le dejó una nota con un número de teléfono que llamas y te coge un señor de Extremadura que no sabe nada de la película esta", sentenció.

Además, denuncia que se haya violado de esta forma su intimidad: "No me creo ni Cristiano Ronaldo ni Isabel Pantoja ni ninguna celebrity ni mucho menos. Precisamente por eso me parece megaloco que me pasen estas cosas, porque que le pase a una persona hiperconocida vale, aunque tampoco".