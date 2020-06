Los secretos de Melania Trump, al descubierto: llegó a un acuerdo con Donald Trump para proteger a su hijo

Melania Trump resuena con fuerza desde este martes tras salir a la luz una nueva biografía no autorizada sobre ella. En el libro, escrito por la ganadora del Pulitzer en 2003, Mary Jordan, se desvelan algunos de los secretos más íntimos de su matrimonio con Donald Trump, como el acuerdo al que llegó la primera dama con él para garantizar los derechos de su primogénito, Barron Trump.

El libro, titualdo The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (El arte de su trato: la historia no contada de Melania Trump), se ha basado en torno a 100 entrevistas. Entre otras cosas, esta reportera del prestigioso The Washington Post, ha desvelado que al contrario de lo que se ha especulado siempre, Melania siempre ha estado a favor de la entrada en política del mandatario estadounidense.

"Ha circulado una versión según la cual Melania lo que quería era casarse con un millonario, pero que le horrorizaba que Trump entrara en política. Pero hay muchas pruebas de que desde el principio no solo lo aceptó sino que le apoyó y animó a hacerlo", escribe en el libro.

Para Jordan, la primera dama siempre coincide con las opiniones de su marido, aunque no tenga ningún tipo de influencia sobre él: "No dice a Donald Trump qué tiene que hacer y qué no. Simplemente expone su opinión, y el presidente suele coincidir con ella". La escritora lo tiene claro: "Es mucho más parecida a él de lo que parece".

El tema del libro que más ha dado que hablar es el de los derechos del hijo que tienen en común, Barron, de 14 años: "Ella quería pruebas por escrito de que, en lo que respecta a las oportunidades financieras y la herencia, Barron sería tratado igual a los tres hijos mayores de Trump", sostiene en el libro que ya corre como la pólvora en las librerías de Estados Unidos.

Para ello, era necesario que se modificara el acuerdo prenupcial al que llegaron en 2005, cuando se dieron el "sí, quiero" y unieron sus vidas. Melania no se mudaría con su marido a la Casa Blanca hasta que estuvieran listas estas nuevas capitulaciones del acuerdo, por lo que no se trasladó allí hasta el 11 de junio de 2017, seis meses más tarde de la mudanza del mandatario. La versión oficial de su tardanza fue la de que "tenía que cuidar de Barron" en Nueva York, donde cursaba sus estudios.