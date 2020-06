Los compañeros de Mila Ximénez, abatidos tras conocer que padece cáncer de pulmón

Los colaboradores de Sálvame se llevaron un mazazo este martes después de que Mila Ximénez anunciara que padece cáncer de pulmón. Tan solo Kiko Hernández era conocedor de la noticia antes de que lo confesara la propia colaboradora, por lo que para todos sus compañeros fue un shock que no pudieron disimular en directo. Todos demostraron ser una piña a pesar de las asperezas y se unieron para cargarla de ánimo.

"No va a poder conmigo este puto bicho. He salido de cosas peores. El cáncer no va a poder conmigo", aseguró con entereza mediante una llamada telefónica, en la que también anunció que ya va a comenzar con el tratamiento: "Me lo van a tratar. Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas y hay que hace sesiones de radioterapia y quimioterapia. Empiezo la semana que viene la quimio", señaló optimista.

Kiko Hernández, uno de sus mejores amigos dentro y fuera de plató, se derrumbó cuando la propia Mila se lo confesó antes que al resto de colaboradores: "Lo sabía y me ha costado mucho. He hecho todo lo contrario a lo que había que hacer y ella me ha tenido que consolar a mí", contó a través de una videollamada.

Lydia Lozano también se entristeció con la noticia y con las lágrimas brotando enterró el hacha de guerra que ambas levantaron hace unos días cuando protagonizaron una tensa bronca: "Cuando acabe todo, me vas a invitar a una de tus fiestas en tu casa", le dijo Mila, a lo que ella respondió: "Una fiesta para ti solo, pero con mucha gente. Te quiero", le prometió, demostrando que las pequeñas asperezas ya han quedado atrás.

Mila Ximénez: "Cuando acabe todo, me vas a invitar a una de tus fiestas en tu casa".



Lydia Lozano: "Una fiesta para ti solo, pero con mucha gente".



Me encanta que, en el fondo, los colaboradores de #Salvame son una familia y eso se transmite de forma bestial al espectador. — M ???? (@casasola_89) June 16, 2020

Kiko Matamoros no estaba este día en el plató, pero si entró por teléfono para cargar de fuerza y ánimo a su compañera: "Lo único que quiero es mandarle un beso enorme a Mila y decirle que sabe que aquí estamos para lo que haga falta. Me acabo de enterar y la verdad es que estoy muy jodido, me da mucha pena", aseguró.

Sus palabras emocionaron al resto de colaboradores: "Tenemos derecho a llorar pero a lo que no tenemos derecho es a rendirnos. De verdad que tú eres una mujer fuerte, luchadora y lo has demostrado a lo largo de tu vida y sé que vas a estar ahí en la pelea y que vamos a ganar, Mila. Yo te doy mi hombro para llorar y para lo que quieras y estoy seguro que vas a volver en septiembre perfectamente", confesó.

María Patiño también se derrumbó, alegando además que ya temía que algo pasaba a su alrededor: "Intuía algo que pasaba algo pero no tuve el valor de afrontarlo contigo. Estoy convencida que es un pequeño obstáculo.Lo sé", le dijo. Gema López, por su parte, le dedicó unas palabras muy motivadoras y con afán de superación: "Esta es una pequeña batalla que te pone la vida y aunque estas cosas duelen por dentro a veces curan por fuera". "Te tengo mucho cariño, eres de las personas más nobles que he conocido y una campeona", le dijo Rafa Mora con el rostro cabizbajo.