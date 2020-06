Lorena Gómez y el gesto que pone en entredicho su relación con su cuñada, Pilar Rubio

Lorena Gómez, la cuñada de Sergio Ramos, ha protagonizado recientemente un gesto que ha vuelto a poner en entredicho su relación con Pilar Rubio. La cantante compartió una fotografía en Instagram con motivo del primer aniversario de bodas entre el futbolista y la presentadora, pero hubo un detalle que no ha pasado desapercibido en la red social.

"¡Un año! ¡Cuántas cosas han pasado! Feliz aniversario", escribió junto a la instantánea, en la que aparece el clan Ramos al completo. En ella en cambio no está presente la flamante novia, lo que hace sospechar que la felicitación va solo dirigida al capitán del Real Madrid y que las aguas no bajan del todo calmadas entre las cuñadas.

Después, la ex triunfita, que a principios de mayo se convirtió en mamá primeriza, compartió otra fotografía junto a algunos amigos que también acudieron a la pomposa boda, celebrada en Sevilla. En ella aparecen la Niña Pastori, Antonio Carmona y su mujer Mariola Orellana, y los propios Sergio y René. De nuevo, ni rastro de Pilar.

Bien es cierto que la relación entre ambas siempre ha estado en el centro de muchas especulaciones. Pilar y Sergio se casaron el 15 de junio de 2019, tratándose de un día muy especial también para René y Lorena, que se presentaron en este enlace como pareja oficial. Lo hicieron después de varios meses de rumores.

La cantante, en cambio, no acudió a la despedida de soltera de Pilar, algo que extrañó y mucho ya que las dos mantenían una estrecha amistad en el pasado. Con quien Pilar sí se lleva a las mil maravillas a día de hoy es con Vania Millán, la ex de René, que a diferencia de su cuñada sí fue una de las invitadas que se lo pasó pipa en la despedida de soltera de la colaboradora de El Hormiguero. La televisiva se despidió de la soltería con una pool party de ensueño en la que no tuvo cabida su cuñada.