María Pombo, a la espera de los resultados de la esclerosis múltiple: "Las semanas más largas de mi vida"

María Pombo está a la espera de recibir los resultados médicos que le indicarán si padece o no esclerosis múltiple. La influencer anunció que tenía posibilidades de tener esta enfermedad puesto que "va en los genes" y su madre la padece. Estos días ha informado a sus seguidores de su estado de salud y los ha tranquilizado anunciando que se encuentra bastante mejor que hace unas semanas.

"No me han dado los resultados, están siendo las semanas más largas de mi vida", confesó a principios de esta semana a sus acérrimos fans de Instagram. Los resultados de su madre se supieron de inmediato, por lo que la tardanza en los suyos le da un halo de esperanza: "Habiendo empezado con una mielitis y que no tengan el resultado definitivo pues me da una pequeña esperanza a que no vaya a más o que no esté muy avanzado", contó.

La influencer le agradeció a sus seguidores, que rondan el millón y medio en Instagram, todo lo que están apoyándola estos días de incertidumbre: "No sé cómo agradeceros lo que os preocupáis por mí". Para tranquilizarlos, les aseguró que se encuentra bastante mejor, a diferencia de los síntomas que sentía estos días atrás: "Deciros que ya me encuentro casi al 100%. No tengo hormigueos ni en la planta de los pies ni en las piernas... y ya cero dolor de cabeza, que, la verdad, me duró bastante y estaba deseando ya que se fuera, porque era insoportable".

Estas semanas de angustia cuenta con el apoyo de su marido, Pablo Castellano, que no se separa de ella ni un momento. Los dos están viviendo un momento boyante en su relación, pues hace dos semanas comenzaron a hacer la mudanza a su nuevo hogar. Durante estos días nos han deleitado con fotos posando con ropa de baño, como la que compartió la propia María mientras se evadía de la incertidumbre que le acarrea esperar los resultados.