Mila Ximénez y su complicado pasado: todos los problemas de salud y económicos que ha superado con éxito

Mila Ximénez nos conmovió este martes cuando desde Sálvame anunciaba que le habían diagnosticado cáncer de pulmón. La colaboradora, que ya hace frente a esta lucha con mucha valentía y coraje, ha superado momentos dolorosos en su vida que le servirán como trampolín para derrocar una vez más los problemas que se le presentan.

"No va a poder conmigo este puto bicho. He salido de cosas peores. El cáncer no va a poder conmigo", aseguró con entereza mediante una llamada telefónica, alegando que ya va a comenzar con el tratamiento: "Me lo van a tratar. Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas y hay que hace sesiones de radioterapia y quimioterapia. Empiezo la semana que viene la quimio", señaló.

La contertulia ha hecho frente a numerosos problemas durante su vida, desde relacionados con la salud hasta problemas en sus relaciones familiares o económicos. El cáncer ha estado presente en su familia, pues sus tres hermanos lo han superado. Manolo, el más conocido de ellos por sus apariciones en televisión, le ocultó que padecía cáncer cuando ella se marchó a Supervivientes en un acto de generosidad. Su hermanas Encarna y Concha también lo superaron, tal y como ella misma desveló: "Soy feliz porque mis hermanos han superado un cáncer", contó en 2016.

La propia Mila también se enfrentó a un cáncer en 2015 por el que no pudo poner rumbo a la edición de Supervivientes de ese año. Se trataba de un mioma en el útero de 8'5 centímetros, por el que fue operada con éxito tras unos meses llenos de incertidumbre: "Era benigno y estaba limpia", desveló tras pasar por el quirófano.

En cuanto a lo que salud se refiere, la colaboradora sufrió dos percances automovilísticos. Los dos fueron cuando vivía en Marbella junto a su pequeña Alba. En el primero iba sola en el coche, mientras que en el segundo iba acompañada por ella. Fue entonces cuando decidió no volver a coger las riendas de un volante.

"Tuve un accidente en el que volcó mi coche y dio una vuelta de campana. Pero eso no fue la peor. La definitiva fue un accidente que tuve en Marbella con mi hija Alba dentro del coche. Ahí ya dije que no más. Hace lo menos 30 años que deje caducar el carnet y desde entonces no lo cojo. Tengo auténtico terror a conducir", relató en Gran Hermano VIP.

La colabora también ha tenido que hacer frente a problemas relacionados con la salud mental, como la fuerte depresión que atravesó antes de entrar a concursar en el mencionado concurso. "He estado deprimida, encerrada, comiendo y bebiendo como una loca. Iba de la cama al frigorífico y del frigorífico a la cama", señaló por aquel entonces, al mismo tiempo que desveló que estuvo apunto de abandonar la televisión para siempre.

Además, estos fantasmas del pasado los ha vuelto a revivir durante estos meses de confinamiento por coronavirus: "Llevo semanas así. He visto a Kiko y me he derrumbado. Me estoy metiendo en un bucle de tristeza del que no logro salir. Además tengo un dolor tremendo por el herpes. No está siendo fácil", aseguró a mediados de abril en Sálvame.

También ha atravesado complicaciones en lo que a relaciones sentimentales y problemas económicos se refiere. De su polémico matrimonio y divorcio con Manolo Santana le quedaron muchas rencillas: "En esos años no fui feliz en ningún momento. Fueron entre 10 y 11 años. A veces me valía la pena vivir y otras no. Si no hubiera sido por Alba probablemente yo no estaría aquí, pero no sería por una autolesión, sino porque la vida me habría llevado probablemente a no seguir viviendo", contó antes de entrar a Gran Hermano.

"Sé que fue un matrimonio a la ligera, él venía de una relación rota que no superó, yo venía de una relación que fue un infierno y nos juntamos dos personas que querían convivir, pero creo que ninguno de los dos estábamos preparados para eso", desveló.

Además, en su juventud también tuvo que hacer frente a un desagradable desahucio: "Fue hace tiempo. Me desahuciaron los dueños por impago los dueños. Llamé a una empresa de limpieza para que lo dejaran todo bien, porque a mí me daba apuro, me daba vergüenza", recordó antes de entrar a la casa de Guadalix de la Sierra.