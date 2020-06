Feliciano López y Sandra Gago esperan su primer hijo: la modelo está de tres meses de gestación

Feliciano López (38) y Sandra Gago (24) están de enhorabuena. El tenista y la modelo esperan a su primer hijo para las próximas Navidades. Se encuentran en un momento idílico de su matrimonio, ya que el próximo mes de septiembre cumplen su primer año como marido y mujer. El niño que está en camino consolidará aún más si cabe su bonita relación.

Lea también - Feliciano López la lía en la red por su pregunta sobre el padre de Pablo Iglesias y el FRAP: "¿Perpetró acciones terroristas?"

La modelo está de tres meses de gestación, tal y como adelanta en exclusiva la revista Hola. Ninguno de los dos se ha pronunciado todavía al respecto, aunque hace unos meses fue la propia Sandra la que expresó a bombo y platillo sus deseos de ser madre junto al deportista: "No creo que sea algo a lo que haya que poner fecha. Es algo que nos hace mucha ilusión y ahora nos toca disfrutar de nosotros, así que cuando llegue, llegará", contó ante los medios.

Además, el confinamiento no ha hecho ningún tipo de mella en su relación, sino todo lo contrario. Todo este tiempo juntos les ha servido para valorar lo importante que estar con la familia: "El poder estar en mi casa y disfrutar de ello durante más de dos semanas seguidas, que no lo he podido hacer durante los últimos veinte años", agradeció el tenista hace unas semanas.

Lea también: Feliciano López presume del último vinazo que ha adquirido por 800 euros y la red arde

Feliciano y Sandra se casaron por lo alto el pasado mes de septiembre en una ceremonia que tuvo lugar en la finca de la Concepción, en Marbella, hasta donde se desplazaron 200 amigos y familiares para acompañarles en este día tan especial.

La modelo, que hizo de Wedding Planner en su propia boda, sorprendió con un diseño sencillo de Merche Segarra, directora creativa de la firma nupcial Jesús Peiró. Se trató del primer matrimonio para la joven, pero el segundo para Feliciano, que ya estuvo casado con Alba Carrillo de 2015 a 2016, llegando a un acuerdo de divorcio en 2018 tras dos años de intensa batalla en los juzgados.