Christian Gálvez le escribe a Almudena Cid una emotiva carta por su 40 cumpleaños: "Mi invasora y mi salvadora"

Christian Gálvez y Almudena Cid vivieron este lunes uno de sus días más especiales: el cuarenta cumpleaños de la ex gimnasta. El que fuera presentador de Pasapalabra la deleitó en Instagram con una romántica felicitación en la que refleja lo sumamente importante que es en su vida. El próximo mes de agosto, los dos cumplen 10 años como marido y mujer.

El televisivo la sorprendió con estas palabras: "Hoy cumple años mi compañera de viaje, la niña de la sonrisa eterna. Y he decidido recopilar las palabras que me ha provocado desde los 30 a los 40", escribió junto a un selfie en el que los dos se dan tiernamente la mano con los ojos cerrados.

En su mensaje reflejó todo lo que la deportista le aporta para ser mejor persona: "Almu es aquella que sin yo saber dónde voy, sabe perfectamente hacia dónde me dirijo. Ella es el pincel con el que realizo mis mejores obras, y es a la vez el lienzo donde me gustaría ser plasmado para siempre", señaló.

El comunicador se rindió en elogios hacia la mujer de su vida: "También ella es mi mármol y yo su cincel. Y viceversa. Es mi río y mi puente. Mi invasora y mi salvadora. Mi artista y mi musa. Mis 40 no significan nada sin sus 40 a mi lado".

"Gracias por entender, por esperar, por admirar, por sonreír, por abrazar, por besar. Por amar. Ya son 40, pero aún no hay museo que merezca exponerte. Almudena, no me faltes nunca", sentenció en el romántico mensaje que cuenta con alrededor de 30.000 likes en menos de 24 horas.

Almudena cayó rendida a las palabras de su marido y le respondió con un mensaje igual de afectivo y cargado de amor: "¡Sé qué siempre valoraste mi capacidad de adaptación pero no tengo claro que haya podido ser todo eso! Bromas a parte, no puedo tener mejor compañero de viaje. Te quiero. Maite Zaitut. Te enamo tuninai"

Muchos amigos famosos también aprovecharon la ocasión para felicitar a la cumpleañera. Rozalén le escribió "¡Ay! Muchas felicidades", Nagore Robles un "Felicidades", Lydia Bosh les dejó un sincero "¡Felicidades a los dos por vuestro amor!" y Eva Isanta un "¡Felicidades Almu!". Otros como Rosana, Fernando Tejero, Esmeralda Moya o Carme Chaparro le llenaron el muro de los comentarios de bonitos emoticonos.

Christian Gálvez y Almudena Cid cumplen el próximo 9 de agosto los diez años de casados formando uno de los matrimonios patrios más consolidados. Para el noveno aniversario, el presentador también le dedicó unas palabras en Instagram de agradecimiento por todo lo que han construido juntos: "Después de 9 años, ella es ideal, combatiente, humanitaria. Luminosa, soñadora y vividora. Emocional e intuitiva. Persistente y con capacidad de empuje. Algo mística, sensible, compasiva y sincera", le escribió por aquel entonces junto a una foto del día del enlace.