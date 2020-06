El aplaudido homenaje de Carlos Herrera a José Antonio Reyes

Carlos Herrera ha recordado en la mañana de este martes a José Antonio Reyes, quien perdió la vida el 1 de junio de 2019 tras un dramático accidente de coche cuando regresaba a Utrera, su lugar natal. El locutor ha lucido la camiseta del CD Utrera en homenaje al mítico futbolista de Sevilla, Real Madrid o Atleti, entre otros.

"Homenaje a José Antonio Reyes en la elegante camiseta del CD UTRERA", decía el periodista bajo una imagen con la equipación del conjunto andaluz. El gesto de Herrera ha sido muy aplaudido por sus seguidores, que también han recordado la figura del genial extremo.

Homenaje a José Antonio Reyes en la elegante camiseta del CD UTRERA pic.twitter.com/5i6sQkESTg — carlos herrera (@carlosherreracr) June 16, 2020

"Qué grande Reyes, qué grande Carlos Herrera", "Excelente camiseta", "¡Buen homenaje a un grande del fútbol andaluz!", "Aquí hay que decir chapeau", "¡Gran gesto!" o "¡Poco a poco te estás acercando! ¡Aprende del buen gusto de tu hija! ¡Siempre Reyes, 10!", le decían, invitándole a que luzca en alguna ocasión la camiseta del Sevilla, el equipo de Rocío Crusset.

A lo largo de este mes se han sucedido los gestos de cariño hacia Reyes. El pasado 1 de junio se cumplió el aniversario de su muerte y su viuda, Noelia López, le recordó en la red. Según contaron desde el entorno del futbolista, no ha podido superar aún su pérdida: "Ella no está bien, todo esto la ha dejado muy tocada. Lo echa mucho de menos, lo quiere mucho y por supuesto no ha rehecho su vida ni ha conocido a otros hombres. La gente que la sigue en redes sociales ha visto cómo lleva todo el año compartieron solamente recuerdos de él y con él. Ni un selfie sola", contaron a El Español.

Además, aseguraron que rompió su relación con la familia de su marido: "De Noelia sabemos muy poco porque se fue de Utrera. Sí que es verdad que se sabe que ella no tiene contacto con la familia de él. Ahí han pasado cosas que ellos sabrán, pero bueno... No te puedo decir mucho más. Cuando falta el capitán, se hunde todo el barco", dijeron.

Los padres de Reyes comparten este sentimiento de tristeza. Su padre, Curro Reyes, contó el drama que vive junto a su mujer: "Mi única salida es ir al cementerio a las 9 de la mañana y para casa. No salimos de aquí para nada. Mi mujer ha perdido 40 kilos y no ha pisado ni el escalón de la calle. Esto lo piensas todos los días, te lo recuerdan por una parte o por otra", declaró.