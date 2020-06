Gerard Piqué, el patriota: "Me rompí la cara por España, ¡viva el Rey!"

Hace 10 años y tal día como este martes 16 de junio, España debutaba en el Mundial de Sudáfrica. El combinado español perdió ante Suiza en el debut, pero no volvió a probar la hiel de la derrota en todo el torneo, proclamándose campeón y consiguiendo la primera estrella de toda su historia. Gerard Piqué recuerda los mejores momentos del Mundial que le cambió la vida.

El que fuera central de aquel equipo de leyenda junto a Carles Puyol comienza hablando del primer partido y, lanza el gran titular de la entrevista: "En el primer partido me abren la ceja, en el segundo el labio, y al cabo de dos días, en un entrenamiento, me dan un pelotazo en la boca y me abren de nuevo el labio. Recuerdo a Vicente del Bosque diciendo: 'Pero qué mala suerte que tiene este chico'. Pero sí: me rompí la cara por España. ¡Viva el rey! Apa, ya tienes el titular. La verdad es que fue un golpe duro perder un partido así, pero nos recuperamos pronto. En un Mundial no puedes tener un mal día y aquel partido lo jugamos bien, dominamos y en la primera que tuvieron, un rebote estúpido y gol", explica en L'Esportiu.

"Yo era literalmente un novato, tenía 22 años, acababa de llegar y mi único objetivo era pasarlo de puta madre. Y disfruté muchísimo. Había muy buen rollo", rememora Piqué, quien también conoció a Shakira gracias al Mundial: "Gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí el amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable. A Shakira la conocí en Madrid antes de ir al Mundial y el primer día le dije que nos encontraríamos en la final; yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del Mundial en la ceremonia y yo daba por hecho que jugaríamos aquel partido. Y llegamos al Mundial y empezamos perdiendo el primer partido. Pero bueno, al final ganamos", cuenta.

Aunque era una Selección plagada de jugadores del Barça, Gerard ensalza a todos sus compañeros: "Éramos muchos, pero sería injusto ignorar a Iker, Sergio Ramos, Villa (...) Lo que no teníamos era una gran estrella. Aquella selección es el mejor ejemplo que por encima de un crack siempre hay el equipo", sentencia.