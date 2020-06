Omar Montes y Susana Molina se enfrentan a multas de 10.000 euros por su fiesta ilegal

Omar Montes y Susana Molina se convirtieron en la diana de todas las críticas este fin de semana cuando asistieron a una fiesta multitudinaria en la que estuvieron presentes más de 100 personas. Las fiestas de este calibre están prohibidas a día de hoy para evitar contagios por Covid-19, por lo que cada uno de los asistentes se enfrenta a multas de 10.000 euros.

En la fiesta, que se celebró en una casa de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, también estuvieron presentes otros rostros más o menos populares como Julio 'El Feroz' o el rapero gallego 'Arce Perro Viejo'. En la fase 2 de la desescalada, en la que se encuentra la capital, tan solo se pueden reunir en una casa un total de 15 personas.

Omar Montes, Susana Bicho, El Feroz y mas famosos en una fiesta ilegal.



Gente como esta tira por el suelo los miles de fallecidos que han habido y todo el esfuerzo que han hecho sanitarios, policia, y la mayoría de españoles.



REPUGNANTE ! pic.twitter.com/5xVIvS6OVv — Jorge Barranco (@JorgeRBarranco) June 13, 2020

Lea también - Omar Montes y su traumática niñez: delincuencia, bullying y dificultades económicas

Además, en las reuniones en un domicilio es totalmente aconsejable que se use mascarilla y, por supuesto, es obligatorio que se respete la distancia de seguridad. El ex de Chabelita hizo testigos a sus seguidores de la multitudinaria fiesta, en la que ninguna de estas medidas se respetó tal y como se evidencia en los vídeos. Por esta razón, los allí presentes tendrán que acatar multas que rondan los 10.000 euros, según La Razón.

Omar Montes se pega una fiesta multitudinaria en su casa con todos sus amigotes



Le pondrán una "multita" que se pueda permitir, como al Príncipe de Bélgica, y arreglado



Ni DIOS debería comprar su disco



Sus neuronas no dan para mucho, el tonto cuelga el vídeo en Instagram pic.twitter.com/4WENqb3MnT — Rorschach (@Lord_Rorschach) June 13, 2020

Tanto Omar como Susana pidieron disculpas en las redes sociales por lo sucedido: "Lamento mucho la situación en la que me vi envuelto ayer y pido perdón a todas las personas que con razón, se hayan sentido ofendidas por mi comportamiento irresponsable. Estamos viviendo una situación muy difícil y reconozco que ayer no actué de la forma adecuada y lo que hice, no es un buen ejemplo para toda la gente que me sigue y disfruta con mi música", escribió el cantante.

Omar Montes, Susana Molina (alias la Formal) y demás panda de unineuronales, montan una fiesta sin rastro de mascarillas ni distancia y lo prodigan en redes. ¿Y tenemos que seguir escuchando que esta gente es ejemplo de algo?

Lo que les tenía que pasar no hace falta ni decirlo. — pablo | ???????? (@pablo_xareras) June 13, 2020

La gran hermana también expresó su arrepentimiento: "Esto no es una justificación, sino un perdón", empezaba a decir Molina. "Grabé un videoclip y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí. Ha sido una irresponsabilidad por mi parte y necesito pediros perdón al igual que hice con mi familia y amigos porque así lo siento", explicó ante sus seguidores.

No es la única fiesta polémica en la que se ha visto involucrado Omar Montes. El cantante ya asistió, sin usar mascarilla ni respetar las distancias, a la que los concursantes de Supervivientes dieron en el hotel en el que se alojaban en Madrid tras celebrar la gala final, en la que el guardia civil Jorge Pérez resultó ganador y Ana María Aldón y Rocío Flores se tuvieron que conformar con un segundo y tercer puesto respectivamente.