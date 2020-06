Alejandra Rubio se abre en canal: "No me importaría tener relaciones con mujeres"

Alejandra Rubio se abre en canal: la hija de Terelu Campos lo contaba todo este lunes en el estreno de Animales Nocturnos, el nuevo late night de Telecinco presentado por Cristina Tárrega.

La nieta de María Teresa Campos ha dado el salto y ahora es copresentadora, después de debutar en televisión hace cuatro meses en el debate de La isla de las tentaciones. Alejandra Rubio ha ganado confianza ante la cámara, como se ha visto y se atreve con todo.

Ha contestado las preguntas de Tárrega sobre su personalidad y su corazón. "Soy poco dulce. Soy más loba, huelo de lejos, muy de lejos", ha dicho. "Sí, los lobos siempre me han gustado... Pero un nombre no indica la personalidad de la persona". Alejandra Rubio y Álvaro Lobo confirmaron su ruptura hace semanas tras más de dos años juntos y hace apenas unos días que ella está conociendo a un nuevo chico, aunque dice que no conviven.

La hija de Terelu Campos se ha autodefinido como "crápula" y muy de noche, ha contado a Cristina Tárrega que ahora está "muy bien acompañada", y no ha tenido problemas a la hora de hablar de Tassio. "Los abdominales tampoco me gustan mucho, me gusta una persona normal, no tiene por qué estar fibradito (...). Soy muy enamoradiza, me gustaría no serlo, pero lo soy".

Además, ha contado que Terelu aún no conoce a Tassio, pero para tranquilizar a su chico ya le ha adelantado: "Mi madre de suegra es espectacular, la mejor suegra, sus yernos deben estar felices". Ante la pregunta de Cristina de si alguna vez se ha sentido atraída por una mujer, la respuesta ha sido ésta: "No me importaría tener relaciones con mujeres".

La noticia de un nuevo amor en el corazón de la sobrina de Carmen Borrego llegó de la mano de Kiko Matamaros, que aseguró que había escuchado a la propia joven mientras se lo contaba a Alba Carrillo. A la relaciones públicas no le quedó otra que confirmar las palabras del contertulio en Viva la vida.